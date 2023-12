Listas de espera en Huelva: Más de un año sin cita para una joven de 21 años con depresión severa

Un total de 41.692 pacientes onubenses están fuera de plazo para primera consulta con el especialista en Huelva, pues aguardan la misma desde hace más de dos meses. El Decreto 96/2004, de 9 de marzo, establece que el plazo que se garantiza para la realización de las primeras consultas de especializada es de 60 días. En esta situación se encuentra la hija de M. V., onubense de 21 años.

Desde mediados de octubre de 2022 la joven, que acudió a Urgencias del hospital Juan Ramón Jiménez por un cuadro severo, no es vista por ningún psiquiatra o, lo que es lo mismo, lleva más de un año sin que un profesional revise su medicación con todo el perjuicio que ello le conlleva.

La joven padece depresión severa desde hace tres años, pero desde hace más de un año no recibe consulta en la sanidad pública. Sí que la ha tenido por el ámbito privado, "donde un informe recoge que en un 95% padece trastorno de la personalidad, pero necesitamos que la Seguridad Social la diagnostique", lamenta su madre y también cuidadora. De hecho, recuerda que el pasado julio tenían consulta en el centro de salud mental de la Plaza Houston, "pero cuando llegamos nos dijeron que la cita se había anulado, siendo imposible que un psiquiatra la tratase aquel día. Desde entonces, nada".

Su madre cuenta que la depresión mantuvo a su hija tres meses en cama e, incluso, con pensamientos suicidas y graves crisis. "Vives cosas muy desagradables en casa e inevitablemente la familia acaba mal, con vacío y tristeza", recuerda, toda vez que insiste en la importancia de que un profesional "la trate y revise al menos su medicación. Estamos hablando de una niña", concluye.

Mayor es la demora que soporta para una consulta en Angiología Vascular María Dolores Castilla, de 70 años. "Dos años y cuatro meses" acumula en espera esta mujer, quien en mayo vio como su cita médica "fue anulada", señala.

Esta onubense sufre problemas de circulación en la pierna, además de estar operada del corazón, por lo que asegura "estar muy asustada cuando me vienen los dolores". María Dolores pasa el día a duras penas, pero es en la noche cuando la situación empeora, en tanto que "me despierto muchas veces porque la pierna izquierda no me responde y los dedos de la mano se me quedan dormidos continuamente. No puedo dormir", expresa.

En una situación similar se encuentra Margarita Méndez, de 54 años, quien sufre dos hernias discales en la espalda y está a la espera de una prueba neurofísica que certifique que no hay una afección neurológica adicional. "Me vieron por última vez el 20 de enero y, desde entonces, espero esta prueba diagnóstica en el hospital Juan Ramón Jiménez", explica a este diario.

Margarita, al igual que Filomena, tampoco puede hacer vida normal. "No soy capaz de estar de pie más de cinco minutos, ni siquiera puedo fregar cuatro platos seguidos", sostiene.