La Junta niega el cierre de unidades en el Colegio Prácticas de Huelva

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, Patricia del Pozo, ha negado este jueves en el Parlamento andaluz el cierre de "ninguna unidad" en el CEIP Prácticas de Huelva, ya que este centro "cuenta con una sola unidad desde 2022", y para este curso "contará con 25 alumnos", mientras que el resto de solicitudes "han sido admitidas a otros centros por motivos de eficiencia y de garantías al derecho a la educación".

A pregunta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía en el Pleno del Parlamento andaluz, Del Pozo ha desgranado que en el curso 22-23, el Ceip Prácticas la capital onubense contaba "con una unidad de tres años", en el presente curso "dicha unidad cuenta con 19 matriculados" y para el próximo "se ha ofertado también una unidad en la que ya han sido matriculados 25 alumnos". Además, ha señalado que el centro ha recibido "31 solicitudes, por lo que las seis restantes han sido admitidas en colegios de la misma zona".

En este sentido, Del Pozo ha indicado que Huelva Capital "se han ofertado 1.475 plazas de tres años y se han quedado vacías 373", mientras que en la zona del CEIP Prácticas "hay 25 vacantes e incluso hemos hecho un colegio nuevo, el CEIP Ensanche Sur, que tiene once alumnos de tres años". Al respecto, ha señalado que "si hay once vacantes en ese colegio que acabamos de construir, que era una demanda histórica, que está nuevo y al lado del Prácticas, lo oportuno es que se reordenen en la zona donde hay más plazas vacías, garantizando el derecho a la educación y siendo eficientes también con el dinero de los andaluces".

Al respecto, ha preguntado al parlamentario de Adelante Andalucía, Ignacio García Sánchez, que si le parece "sensato" crear "más unidades" de tres años, "habiendo plazas libres en la zona", además, "en un colegio nuevo prácticamente vacío", todo ello "con todas las necesidades que tenemos en Educación Especial, Bachillerato y FP". Resaltó que "hemos invertido casi seis millones de euros en ese colegio que está al lado del Prácticas, que tiene 56 alumnos, por ello, le pregunto que si le parece sensato que pongamos una unidad más en el Prácticas teniendo un colegio vacío al lado. Tiene que mirarlo todo en su conjunto, porque estamos hablando del dinero de los andaluces y hay que garantizar el derecho a la educación siendo lo más eficiente posible", ha finalizado.

Por su parte, el parlamentario de Adelante Andalucía le ha cuestionado a la consejera que "si el centro ha recibido 31 solicitudes por qué no se ha hecho dos unidades de 15 y 16 alumnos", lo que él mismo ha contestado que se trata de "una cuestión política", ya que "nos encontramos que siempre se toma esta decisión en los centros públicos, puesto que en los concertados de la misma zona de Huelva hay 20, 15 o 17 alumnos".

"Por tanto, no estamos hablando de igualdad", ha enfatizado el parlamentario, quien le ha preguntado "cuál es el criterio pedagógico de no poner dos unidades, cuando usted ha dicho que la escolarización depende de la demanda", que "incluso lo pusieron en el decreto de escolarización". Asimismo, García Sánchez ha insistido a la consejera que "si se da mejor una clase de 25 y desplazando a seis alumnos y alumnas a otros centros que no han pedido en su primera opción".

"Además, en ese centro, en los últimos años, con todas los cierres de unidades que ustedes llevan haciendo, ya hay funcionarios que han sido desplazados de su puesto, de su plaza, a otros centros", ha añadido. "Por tanto, estamos hablando de un proceso que no es de gestión, sino de su ideología. Yo solo le pido haga lo mismo que hace con la concertada, lo mismo, mantenga las mismas unidades siempre, no por mí ni por usted, por los alumnos y alumnas, por la calidad educativa", ha concluido.