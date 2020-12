La Junta abona las ayudas para impulsar el empleo a siete entidades de Economía Social de Huelva

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha abonado las subvenciones a las siete entidades de la provincia de Huelva que han resultado beneficiarias en la convocatoria de ayudas destinadas a la incorporación de personas socias trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales correspondientes al año 2020 que fueron anunciadas en la página web de la Consejería el pasado 4 de diciembre. Así lo ha confirmado el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Huelva, Antonio Augustín ha informado.

La convocatoria, publicada en el BOJA por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo el pasado 6 de agosto de 2020, concede subvenciones respecto a la medida para el fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales del Programa de Apoyo a la promoción y el desarrollo de la Economía Social para el Empleo, que regula la Orden de 6 de junio de 2014.

Antonio Augustín ha señalado que “esta medida pretende fomentar el empleo estable, cualificado y de calidad en cooperativas y sociedades laborales, así como apoyar la realización de actividades de promoción de la Economía Social, y el desarrollo de aquellos proyectos que contribuyan a lograr una economía social innovadora, competitiva, emprendedora y mejor dimensionada en el marco del tejido productivo andaluz”.

Además, el delegado territorial de Empleo ha informado que “se presentaron siete solicitudes, concediéndose finalmente las siete subvenciones tras una ampliación de crédito para que pudiera entrar el último solicitante para el que inicialmente no había crédito suficiente, por un importe total de 85.500 euros para la incorporación de un total de 15 personas socias, siendo siete de ellas hombres y ocho mujeres. En lo relativo a su composición, cinco de ellas son sociedades cooperativas y dos son sociedades limitadas laborales”.

Las siete entidades onubenses beneficiarias son Ventis Analytika S. Coop. And., Concepción 14 S. Coop. And., Alai S. Coop. And., Ferluale S.L.L., Sociocreativo S. Coop. And., Amura Servicio Ingeniería y Formación S. Coop. And. y Nuevo Huvi S.L.L.

En lo que respecta a la cuantía de las subvenciones, hay que señalar que la cuantía máxima de la subvención individual es de 10.000 euros para la medida de Apoyo a la Incorporación de Personas Socias Trabajadoras o de Trabajo en Cooperativas y Sociedades Laborales por cada persona que se incorpore como socia trabajadora o de trabajo en una cooperativa o sociedad laboral a jornada completa.

De igual modo, para la medida de Contratación de Gerentes y Personal Técnico Especializado las ayudas alcanzan hasta 10.000 euros por cada persona contratada por una cooperativa o sociedad laboral a jornada completa.

A la presente línea de ayudas autonómicas, dotada con dos millones de euros, se han sumado otras cuatro anteriormente convocadas por la Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo para fomentar el asociacionismo, la promoción, la innovación y emprendimiento entre las cooperativas andaluzas, y para lo que se han destinado otros 3,3 millones de euros.

La convocatoria de 2020, resuelta el pasado 4 de diciembre, ha contemplado dos medidas en régimen de concurrencia competitiva: la primera línea para apoyar la incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de cualquier persona desempleada; y la segunda línea, para promover la contratación laboral de trabajadores para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, o de funciones relacionadas con las distintas áreas de actividad en cooperativas y sociedades laborales, con el fin de favorecer la profesionalización de las mismas como factor clave para mantener y mejorar su posición competitiva en el mercado.