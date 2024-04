La Junta no descarta vender el Palacio de Justicia de Huelva

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, no descarta que una vez que esté concluida la futura Ciudad de la Justicia de Huelva que irá en terrenos del Ensanche Sur frente a la Casa Colón, el Gobierno andaluz ponga en venta la actual sede del Palacio de Justicia de Huelva.

Según explicó Nieto, tras la firma en el Ayuntamiento de Huelva de la cesión de terrenos para construir la nueva infraestructura de la Ciudad de la Justicia, “vamos a tratar que esos bienes cumplan el mejor servicio y ahí ya le toca a la Dirección General de Patrimonio”.

“Si para la Junta de Andalucía tiene algún sentido que tenga un uso administrativo lo tendrá y si no, se pondrá a la venta, que es lo que se está haciendo ahora con mucho acierto por parte de la Dirección General de Patrimonio con el objeto de que financie actuaciones en materia de justicia que se están desarrollando en la provincia de Huelva”, aseguró el consejero andaluz.

Nieto recordó que estos momentos se están realizando “actuaciones muy importantes” en otros partidos judiciales de la provincia onubense como la nueva sede judicial de Ayamonte, la reforma de la sede de Valverde del Camino, o mejoras en Aracena y Moguer, “que deben tener servicios de justicia de primera calidad”.

Según el consejero andaluz, “a Hueva no sólo no se le ha resuelto los problemas de futuro sino de presente. El actual Palacio de Justicia tiene carencias muy importantes y los operadores jurídicos están trabajando en una situación de precariedad que no tiene sentido”.

Nieto recordó que “se va a realizar una actuación importante para cubrir las carencias tan importantes que tiene el Palacio de Justicia” y que se van a poner en marcha en 2024. “Hay problemas en la zona de detenidos que nos preocupan y otros problemas de funcionalidad. Huelva es una de las grandes ciudades de Andalucía y merece unos servicios de calidad”.