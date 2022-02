La Junta cerrará el vertedero de Nerva antes de la fecha prevista

La Junta cerrará el vertedero de residuos de Nerva, aunque no tiene una fecha para ello. La consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha explicado este miércoles en el Parlamento que mantiene conversaciones con la empresa propietaria, Ditecsa, y con el Gobierno central para una clausura que será "ordenada y paulatina", pero que de ningún modo se esperará hasta 2036, que es la fecha marcada en una de las autorizaciones ambientales integradas. Tampoco se autorizarán nuevos recrecimientos de los depósitos.

Según los datos aportados por Crespo en la comisión de Desarrollo Sostenible, el vertedero ha duplicado su capacidad inicial de los años noventa, debido a los continuos permisos que le otorgaron sucesivos gobiernos socialistas. A la vez de estas ampliaciones se ha ido engrosando el listado de residuos que se pueden tratar en este municipio onubense.

El traslado de basura industrial desde Montenegro a Nerva ha acelerado el debate sobre este vertedero que se inauguró en 1998 para recoger residuos de Andalucía occidental, pero que ha terminado por servir de depósito para sustancias peligrosas de toda Europa. Los polos industriales del Campo de Gibraltar y Huelva necesitan un centro de estas características, de tal modo que Nerva se convirtió en los años noventa casi en una exigencia para mantener la actividad.

En 2008 se amplió su capacidad inicial, también en 2012 y, hasta en nueve ocasiones, se ha modificado el listado de tipos de residuos que puede albergar. Las dos últimas veces durante el Gobierno de coalición de PSOE e IU, según ha relatado Carmen Crespo, que ha defendido que el PP se ha encontrado con este problema: “Ni lo hemos construido ni lo hemos ampliado ni lo hemos recrecido”.

Las dos últimas veces que se amplió el catálogo de residuos aptos para tratar fue en junio de 2012 y en mayo de 2013, cuando gobernaba el PSOE. La constante renovación de sus permisos ha conseguido que Nerva esté autorizado para recibir casi todo tipo de residuos catalogados como peligrosos, a excepción de los radioactivos. En los últimos años, por ejemplo, se han recibido residuos de negro de carbón, un producto con riesgo cancerígeno que obligó a sacar de Italia un tribunal milanés.

La empresa Ditecsa tramita desde 2019 una nueva Autorización Ambiental Integrada que ha recibido voluminosas alegaciones en su contra, pero la Junta aún no ha contestado. Contiene, entre otras novedades, una incineradora para producir energía mediante la utilización de neumáticos como combustible. La Consejería aún no ha resuelto el expediente que arrastra una demora excesiva que el departamento achaca a la pandemia. Según Crespo, será en este contexto donde se decida el cierre del vertedero, así como un plan de restauración para la zona. Nerva cuenta con seis vasos para los residuos, tres para sustancias peligrosas y otras tanta para productos industriales comunes. De éstos seis, Desarrollo Sostenible está sellando ahora el primero de los no tóxicos.

Carmen Crespo ha mantenido que la clausura "no se puede hacer de la noche a la mañana, y aunque ha mantenido un duro debate con el parlamentario socialista Mario Jiménez, los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, coinciden en que el cierre debe ser ordenado. Fueron los gobiernos socialistas de la Junta los que abrieron y ampliaron en depósito de Nerva, así como su ayuntamiento, que lo solicitó de modo formal a la administración autonómica. Durante la comparecencia, la consejera de Medio Ambiente ha aportado el dato de que las primeras cargas de residuos de Montenegro fueron autorizadas en enero de 2019, días antes de que el Gobierno de PP y Ciudadanos tomase posesión. La autorización correspondió al consejero José Fiscal.

La empresa Valgo ha traído, desde entonces, residuos de la descontaminación de la bahía montenegrina de Bijela. Los dos últimos expedientes han sido los que han permitido la descarga durante estas primeras semanas de 2022. Se tratan de dos paquetes, de 40.000 y 30.000 toneladas cada uno; el primero, correspondiente a arenas con restos de hidrocarburos, y el segundo, a residuos de granallado con sustancias tóxicas.

Este último ha sido revocado por el Ministerio de Transición Ecológica, al advertir un exceso de carga en uno de los buques. El transporte de residuos desde Montenegro necesita de autorizaciones de la administración central y autonómica. Es el Ministerio de Transición Ecológica el que permite la entrada en España en base al Acuerdo de Basilea, y es la Consejería de Desarrollo Sostenible la que autoriza que la basura sea tratada en Nerva. Tanto una como otra administración pueden desautorizar una operación como ésta, aunque necesitan argumentos legales o administrativos para ello.