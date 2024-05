Recre-Algeciras: El Decano no puede malgastar su última bala

Creer. Ese debe ser el lema hasta el final y el Decano quiere llevarlo a cabo. Para ello tiene que empezar este sábado (19:00) por ganar al Algeciras, no malgastar su última bala, y confiar en el milagro de que el Ceuta se deje algo en estas tres jornadas que le restan a la competición y así recuperar la quinta plaza.

El play-off pasa por el templo albiazul y el Recreativo de Huelva se encomendará a sus aficionados para conseguir los tres puntos y, de esa manera acercarse a los puestos de play-off de ascenso a Segunda División. Un sueño que aún es posible.

Para la cita de este sábado en el Nuevo Colombino, Abel Gómez no podrá contar con Caye Quintana. El de Isla Cristina no estará ni este sábado ni el que viene, ante el Recreativo Granada, por sanción después de ver la roja directa por agredir a un contrario en el partido ante el Intercity. Ante esta ausencia, el técnico sevillano tendrá que pensar qué sustituto buscar ante la ausencia del nueve albiazul, teniendo en cuenta también que Pablo Caballero no está para 90 minutos.

En cambio, el entrenador del Decano recupera a Guillermo Centurión y tendrá a todos sus efectivos disponibles para afrontar el partido ante el Algeciras. Un rival que llegará al Nuevo Colombino con sus deberes hechos a falta de tres partidos para que finalice el curso.

Los albiazules están obligados a ganar si quieren mantenerse vivos hasta el último momento. Conseguir los tres puntos es vital para seguir acechando a un Ceuta que tiene, al menos, que pinchar en dos de las tres finales que quedan hasta el próximo 25 de mayo.

Al Nuevo Colombino llega el conjunto de Lolo Escobar, al que el Recreativo de Huelva ya ganó en la primera vuelta en el Nuevo Mirador. Los de Abel Gómez consiguieron, in extremis, un triunfo de oro en el 94 con un gol de De la Rosa. La historia deberá repetirse en territorio albiazul.

El Algeciras cuenta con las bajas de Tomás y Dani Merchán, ambos lesionados. "Hay que intentar ir a Huelva a hacer el mejor partido posible. Tenemos lo que nos ha asolado especialmente en el último cuarto de la temporada, varias lesiones a la vez en las mismas posiciones, esta vez sin posibilidad de lateral izquierdo", declaró Lolo Escobar antes de viajar a la capital onubense.

El cuadro de Abel Gómez necesita llegar con opciones al próximo sábado (19:00) ante el Recreativo Granada, que aún no se conoce si se disputará en la Ciudad Deportiva o en Los Cármenes. Jugar en horario unificado significará que aún tiene posibilidad de conseguir la quinta plaza. Además de ganar al Algeciras, también necesita que la AD Ceuta, que visita al Alcoyano en El Collao, tenga un tropiezo en territorio alicantino para dar aún más esperanza a los albiazules.

El Recre, que consiguió romper con su dinámica negativa ante el Intercity el pasado domingo, llega "con muchas ganas" al choque de este sábado donde se encontrará con su afición. El Nuevo Colombino jugará un papel clave en la tarde, los aficionados están llamados a apoyar al equipo con una promoción por la que cada abonado puede adquirir entradas a cinco euros y entradas joven a tan solo uno. Por lo que todo apunta a que el estadio albiazul registre una gran entrada para la penúltima cita de la liga regular como locales.