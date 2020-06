La Junta adjudica las obras en el IES La Rábida por 6,2 millones de euros

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha anunciado la adjudicación de las obras de ampliación, de reforma integral y modernización, del Instituto Educación Secundaria La Rábida, que dotarán al centro de las instalaciones adecuadas a su “tipología y restaurarán” los desperfectos que presenta el edificio histórico en el que se ubica. Así, en una visita al centro educativo, Imbroda ha señalado que la adjudicación se enmarca en un importe de 6.265.001,06 euros.

El consejero ha destacado que estas obras dotarán al centro de unas instalaciones adecuadas a las enseñanzas que imparte y permitirán “restaurar los desperfectos que se han acumulado en el edificio a lo largo de los años”. Sumando los honorarios de redacción de proyecto y la dotación de equipamiento prevista, la actuación supera los 6,9 millones de euros de inversión.

Las obras, con un plazo de ejecución de 26 meses, supondrán la redistribución de los espacios existentes y la eliminación de las patologías por las que se ve afectado, mejorando sus condiciones de seguridad, habitabilidad y accesibilidad. Todo ello respetando su protección patrimonial, que lo señala con el grado de Protección Integral Monumental en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés.

A través de esta actuación se redistribuirán las diferentes plantas del edificio para mejorar su funcionalidad, aunque manteniendo el esquema de diseño original, según ha informado la Junta. Asimismo, el actual salón de actos se reconvertirá para su uso como sala multifuncional, de forma que pueda albergar conferencias, espacio de estudio/biblioteca y proyecciones. También se actuará en el archivo del instituto, cuyos fondos tienen un alto valor documental e histórico, para facilitar el acceso para el estudio y consulta de documentos y dotarlo de sistemas de protección contra incendios.

La actuación incluye la construcción en el exterior de un gimnasio con aseos y vestuarios, así como la creación de un aula de educación especial específica y un aseo adaptado al alumnado con necesidades educativas especiales, con zona de ducha y camilla. Además, el proyecto dota al instituto de dos entradas accesibles, facilitando que ambas puedan ser utilizadas indistintamente por personas con movilidad reducida.

Por último, las obras abordarán también la sustitución de cubiertas y carpinterías exteriores, reparación de fisuras y trabajos de pintura, así como otras labores de rehabilitación del edificio, mejora de urbanización exterior y vallado de parcela. Asimismo, se renovarán las puertas de madera interiores, que se encuentran en mal estado y serán sustituidas por otras acordes a las normas vigentes de diseño de edificios docentes.Esta actuación, que cuenta con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), está incluida en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

MATRICULACIONES

Por otro lado, el consejero ha pedido tranquilidad a las familias andaluzas ante el proceso de matriculación ya que “no se va a quedar ningún niño fuera”, al tiempo que ha remarcado que “va a haber vuelta al aula” en septiembre con las medidas higiénico-sanitarias que determinen desde las autoridades sanitarias. “Desde la Consejería no vamos a dar ningún paso sin medidas de protección y seguridad y si esas medidas facilitan la normalidad en nuestras aulas, así será”, ha enfatizado. Imbroda ha señalado que ya se han materializado cerca de 100.000 matriculaciones, pero ha pedido disculpas a las familias porque el sistema de matriculación por la vía telemática no ha estado preparado para atender la “avalancha” de solicitudes.

No obstante, el consejero ha incidido en sus disculpas a las familias ante los problemas que se han dado para la matriculación, cuyo plazo culmina este lunes a las doce de la noche, por lo que, cuestionado por si se plantean ampliar dicho plazo, ha explicado que sí, que tendrán que valorar conforme se analice la situación, informando siempre a las familias pero ha llamado a la “tranquilidad porque no se va a quedar ningún niño fuera”.

“Es cierto que hemos tenido dificultades porque hubo tal avalancha que el sistema colapsó”, ha dicho Imbroda, que ha recordado que en un mismo día se conectaron “unas 90.000 personas a la vez”. Sin embargo, ha apostillado que “eso no es excusa” porque “teníamos que tener esa revisión”, ha agregado. Por ello, el consejero ha señalado que la sociedad exige que “tecnológicamente estemos preparados”, de manera que el sistema “se ha ido estabilizando y ya va dando respuesta al ritmo que exige esto”.

“Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a las familias porque sus hijos se van a poder escolarizar todos”, ha reiterado Imbroda, que ha precisado que “el siglo XXI ha empezado en el 2020 y en tres meses el mundo ha cambiado”, por lo que considera que la Consejería tiene que prepararse para “dar la respuesta adecuada” y dar cabida a todas las matriculaciones. “Afortunadamente ya se está normalizando y estamos cerca de las 100.000 matriculaciones, mientras que el año pasado en los diez días por vía telemática se alcanzaron 30.000 y ahora en tres días, 100.000”, lo que evidencia “el salto que hemos dado”, ha señalado.

De otro lado, respecto a la vuelta a las aulas, el consejero ha recordado que en Andalucía han transmitido “certidumbre en un momento en el que no la había” al decir “claro” que no se daban las circunstancias para volver en el tercer trimestre y debía primar la seguridad de toda la comunidad educativa. No obstante, “afortunadamente la pandemia va quedando atrás”, por lo que ha pedido “prudencia, pero miedo, no”.