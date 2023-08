La Junta destaca la "importancia" de Huelva en una exposición en Alcalá de Henares sobre Tartesos

Huelva acerca su pasado tartésico al resto de España, el Museo Arqueológico y Paleontológico de Alcalá de Henares expone más de 200 piezas de las cuales 51 han sido cedidas por el Museo de Huelva. La delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, ha destacado que la "importancia" de la provincia en la historia de la civilización ha quedado muy "latente".

La delegada ha explicado que el Museo Arqueológico y Paleontológico de Alcalá de Henares acoge hasta el 24 de septiembre la exposición Los últimos días de Tartesos en la que la provincia ha tenido "un papel protagonista" puesto que de las más de 200 piezas que exhibe 51 de ellas han sido cedidas por el Museo de Huelva. Al respecto, Herrera ha señalado que esta exposición "ha supuesto trasladar por primera vez la historia de Huelva a Madrid" y en la que "ha quedado de manifiesto la importancia de la provincia en el estudio de esta civilización". "Ha sido trasladar nuestra huella de identidad, nuestros bienes más preciados y nuestro patrimonio más auténtico, que son los vestigios de Tartesos. Y nos ha dado la oportunidad de que personas de otra comunidad conozcan nuestra historia", ha valorado.

Asimismo, ha remarcado que ya han sido miles las personas que han podido visitar esta primera muestra de carácter científico por lo que gracias a ella "Huelva se ha puesto en el mapa y todo aquel que quiera profundizar sobre Tartesos podrá desplazarse hasta la ciudad y ver todas las piezas que tenemos en exposición". "Por tanto, el balance ha sido muy positivo, ya que es un escaparate, una apertura, crear puentes y una sinergia absoluta para favorecer la entrada de visitantes al Museo de Huelva. Así que no dudamos en el momento que nos pidieron la prestación de las piezas, ya que Huelva, además, tiene una máxima importancia en torno a todos esos vestigios tartésicos que allí se han mostrado", ha abundado.

Por otro lado, la delegada ha avanzado que se está recibiendo "muchísimas peticiones por parte de historiadores de todo el planeta pidiéndonos la posibilidad de hacer estudios en el Museo de Huelva en relación a esas piezas tan potentes". "Aquí tenemos algo único, por lo que lo tenemos que poner en valor. Hacemos cola en cualquier museo de carácter nacional para ver piezas que están consideradas únicas en el planeta, pero es que aquí en Huelva también las tenemos", ha expresado.

Además, ha resaltado que se ha producido "un aumento" por el interés de Tartesos, algo que, a su juicio, es debido a que desde la Junta de Andalucía, "estamos intentado dar visibilidad a esas piezas que tenemos aquí, no solo para que lo conozcan de manera interna, por profesores y expertos, sino también la ciudadanía". "Sin lugar a dudas, esto no deja de ser un recurso, un paquete turístico importante que podemos ofrecerle al resto del mundo para que vengan a conocer Huelva. Es la importancia que nosotros le damos no solamente a lo emocional, sino a lo histórico, a lo cultural, que, además, la tiene", ha concluido.