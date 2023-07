Moreno pide a la UE "un estatus especial" para Andalucía en infraestructuras hidráulicas en Huelva

Huelva ha acogido la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el municipio costero de El Rompido donde llevado a cabo varias reclamaciones en materia de agua. "Pedimos a la Unión Europea un estatus especial en términos de inversión exclusivamente para Andalucía en materia de infraestructuras hidráulicas para paliar la situación de sequía que sufre la comunidad", ha señalado Moreno.

Durante su intervención en un acto de partido en El Rompido, en Cartaya (Huelva), ha incidido en la idea de la necesidad de trasladar a las autoridades europeas esta singularidad andaluza y pedirle a la UE que establezca criterios especiales para poder hacer más obras en materia hidráulica. "No sabemos cuando va a llover pero sí qué pasaría si no llueve o llueve lo mismo que en 2022, sería una catástrofe al haber una pérdida de 7 puntos del PIB", ha lamentado el presidente de la Junta, quien ha advertido de que ya se está notando cómo la economía andaluza "se está ralentizando".

Moreno ha indicado que, pese a que Andalucía crece dos puntos en industria y cuenta con el doble de inversión extranjera que el conjunto nacional, de que en el sector turístico "nos salimos y que despuntamos en el sector tecnológico, además del peso del sector agroalimentario, es necesario contar con el agua". Por ello, ha incidido, con ayuda del Gobierno de España, quiere que la Unión Europea "se tome en serio lo que está pasando en Andalucía" y al igual que ha territorios que están lejos del continente les otorga "un estatus especial de suprainsularidad", como a Canarias, "otorgue un estatus especial en términos de inversión exclusivamente para el agua para Andalucía".

"Somos la región más seca de Europa, la única que tiene un desierto y necesitamos que la UE se tome en serio las posibilidades y las capacidades invirtiendo de verdad y ayudándonos a reprogramar fondos para que los que nos están llegando podamos gastarlos en lo que realmente ahora mismo es fundamental y prioritario para Andalucía que es el agua", ha manifestado.

La región necesita "dinero para el agua, para hacer proyectos de futuro, canalizaciones, pantanos, desaladoras, para hacer todo lo que hay que hacer que es mucho porque no se ha hecho nada durante muchos años. Necesitamos dinero para el agua". Y para lograr eso, ha añadido, "necesitamos un Gobierno que esté alineado con nosotros, que entienda a Andalucía, y como el candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, es una persona razonable, con sentido de estado y que se ha molestado en conocer Andalucía, entiende que España no puede ir bien si esta región no va bien y se ha comprometido para que hagamos un esfuerzo colectivo para hacer un plan de infraestructuras hidráulicas y construir un nuevo futuro para Andalucía".

Moreno, además, ha aprovechado su intervención para hacer una alusión a Doñana dejando claro que "el Gobierno andaluz es el único que se la ha tomado en serio. Somos los únicos que invierten realmente en Doñana y queremos preservarla, pero para hacerlo hay que compatibilizar el equilibrio y la sostenibilidad ambiental, social y económica y en esa tríada esta la clave del desarrollo medioambiental de Andalucía".