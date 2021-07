Música y la comedia 'Una noche de amor' son las propuestas culturales para el miércoles en Huelva

Música en la Ría y el Festicine de Verano forman parte de Huelva: un verano para quedarte, la variada programación que la Concejalía de Cultura ha impulsado para esta temporada estival en la capital que este miércoles trae una doble sesión de espectáculos.

Los Jardines del Muelle acogerán este miércoles a las 22.00 horas una nueva cita de Música en la Ría que tendrá como gran protagonista de la noche a El Jose, que estará en Huelva para presentar Seguro de ná, el tercer trabajo musical del granadino y su banda, un disco con el que quiere reivindicar la duda como la mayor de las aliadas en un mundo donde todo es incierto.

El Jose, que con su sonido bohemio y ecléctico se ha convertido ya en una de las propuestas más interesantes y potentes dentro del panorama musical actual, ofrecerá a sus numerosos seguidores un animado concierto con canciones y letras tan íntimas que resultan universales, como Voy a inventarme un camino, Cambiemos y Me falta algo. Todo ello en clave de tanguillo, joropo, rumba o rock, y acordes que van desde los Andes hasta el Carnaval de Cádiz.

Antes de la esperada actuación de El Jose, al escenario de los Jardines del Muelle se subirá Alba Casado, conocida cantautora onubense que presentará en la capital su segundo disco, Fresa Ácida un trabajo musical que pudo ver la luz el pasado año tras haber llevado a cabo una intensa campaña de crowdfunding.

El público podrá disfrutar así de la nueva propuesta discográfica de esta joven artista isleña, que incluye nueve canciones donde se mezclan lo dulce y lo ácido para mostrar al mundo las distintas realidades de este tiempo de cambios y de renacimiento personal y musical.

Hay que destacar que la entrada a estos dos conciertos enmarcados en Música en la ría, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Huelva para que onubenses y visitantes puedan disfrutar durante las noches de verano con las actuaciones de bandas locales y artistas invitados, es totalmente gratuita, pudiendo recogerse las invitaciones en el lugar del evento, una hora antes del inicio de la actuación.

Festicine de Verano

Por otra parte, la programación cultural lanzada por el Consistorio para la capital también incluye el jueves a las 22.00 horas una nueva cita del Festicine de Verano, con el que, a través de una selección de comedias iberoamericanas, el Consistorio quiere dar continuidad al Festival de Cine Iberoamericano, enseña cultural de Huelva desde hace ya 47 años, acercándolo para ello a espacios abiertos de distintos barrios de la ciudad.

Esta semana los onubenses tendrán la oportunidad de disfrutar de Una noche de amor, una de las mejores comedias románticas argentinas de los últimos tiempos, que podrá verse al aire libre y en pantalla grande en la zona del templete que está situado en la Avenida de Andalucía.

Una noche de amor es una película coescrita y dirigida por Hernán Guerschuny, que está protagonizada por los actores Sebastián Wainraich y Carla Peterson. Se trata de una historia divertida y a su vez emotiva, que aborda de forma profunda los sueños, los anhelos, las fantasías y también la cotidianeidad de un matrimonio en un momento de madurez y reflexión familiar.

Hay que destacar que el acceso a este Festicine de Verano, que es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva y la organización del Festival, es totalmente gratuito, previa recogida de invitaciones en el propio espacio una hora antes del inicio de la proyección.

Con 24 espectáculos que se desarrollarán hasta el mes de septiembre en once escenarios distintos, e incluyendo grandes conciertos al aire libre, cine, teatro, ópera, musicales, espectáculos infantiles y eventos literarios. Para el Consistorio el objetivo de este amplio abanico de propuestas culturales es dar vida a los barrios y potenciar el destino Huelva como reclamo cultural y turístico, cumpliendo no obstante con todas las medidas de prevención y seguridad necesarias.