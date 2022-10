La familia de Javier, el joven muerto por el atropello en Gibraleón: "Lo que queremos es justicia"

"Justicia, es lo que queremos". Así de tajante se ha mostrado la familia de Javier, el joven que falleció el pasado domingo en el atropello múltiple de dos terrazas de Gibraleón. Lo han hecho a las puertas del Palacio de Justicia de Huelva, donde el detenido como presunto autor del atropello pasará este jueves a disposición judicial.

En estos momentos se encuentra ingresado en el área de Salud Mental del hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense, donde fue trasladado tras su detención hora después del suceso que dejó una víctima mortal y seis heridos.

El plazo para prestar declaración expiraba este miércoles. No obstante, el juez instructor del caso decidió prorrogar el martes su detención durante 48 horas ante el estado "lamentable" físico y mental en el que se encontraba, reconoció el abogado de la acusación particular José Luis Orta. De este modo, salvo que surja algún imprevisto debe pasar a disposición judicial a lo largo de este jueves.

M. A. D. M. tendrá que responder por el atropello múltiple en dos terrazas ocurrido en la tarde del domingo sobre las 16:30. El detenido presuntamente arrolló a los ocupantes de los veladores de las cafeterías El Apoderado y La Almazara. En el primero de ellos ocasionó heridas mortales a un joven de 32 años. Javier Martín falleció en el lugar de los hechos tras no poder salvar su vida los sanitarios desplazados al lugar. Otras seis personas tuvieron que ser trasladadas con daños de diversa consideración. Solo una permanece ingresada sin que su vida corra peligro.

M. A. D. M. tiene un amplio historial delictivo a sus espaldas y había salido de prisión hacía unos días, confirmó el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. El presunto autor del atropello se dio a la fuga después de cometer los hechos. Fue localizado tres horas más tarde en una casa de campo cercana a la localidad de Gibraleón. Desde allí fue trasladado al área de Salud Mental por el estado en el que se encontraba.

La acusación particular solicitará su ingreso inmediato en prisión. Así lo confirmó a este diario el mismo lunes José Luis Orta, abogado y portavoz de la familia de Javier Martín. La gravedad de los hechos así como los antecedentes penales son los argumentos sobre los que la acusación pedirá su ingreso. Orta confía en que la Fiscalía se sume a su petición. "Se está recuperando porque el juez de instrucción lo que quiere, para no vulnerar sus derechos, es tener una persona que cumpla con los requisitos legales mínimos para poder tomarle declaración y que sea de una forma razonable y justa. Por ello, se está a la espera de su recuperación para que pase a disposición judicial, que será en las próximas 48 horas", señaló este martes Orta. De este modo, la acusación particular pedirá la prisión provisional incondicional del detenido. No obstante, sobre dónde puede ir la acusación, el abogado ha detallado que "hasta que no termine la instrucción no se podrá definir, aunque al haber un fallecido, solo caben dos vías: el asesinato o el homicidio", pero "dentro de estas dos posibilidades hay muchos tipos específicos", por lo que "ahora no es el momento para efectuar una calificación, sino es el momento de la instrucción que se llevará cabo en los próximos meses".

El joven muerto en el atropello recibió sepultura este martes en Gibraleón, en un acto privado de la familia al que asistieron numerosos amigos y vecinos de la localidad. El pueblo permanece sumido en un estado de shock por lo sucedido.