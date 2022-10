El detenido por el atropello de Gibraleón prestará declaración cuando se encuentre "física y mentalmente" apto

El detenido por el atropello múltiple del pasado domingo en Gibraleón no prestará declaración ante el juez hasta que no se encuentre "bien" físicamente y mentalmente para hacerlo. Así lo ha confirmado el abogado de la acusación particular, José Luis Orta. El presunto autor del suceso que costó la vida de Javier Martín se encuentra internado en el área de Salud Mental del Juan Ramón Jiménez. M. A. D. no mantenía ningún tipo de vínculo con la víctima.

Así lo ha indicado en declaraciones a EFE, el letrado de la familia de la víctima, José Luis Orta, quien ha precisado que M.D.M. fue buscando personas "para atacar de forma indiscriminada".

El detenido como presunto autor del atropello se encuentra "mal física y mentalmente y el juez ha pedido que hasta que no se encuentre bien para poder llevar a cabo una declaración decente no será trasladado al juzgado, se está a la espera de cómo reaccione a la medicación". En principio el plazo de 72 horas para hacerlo expira mañana, si bien su estado actual puede hacer que el juez determine un aplazamiento hasta que pueda prestar declaración.

La acusación particular, como desveló este diario el pasado lunes, pedirá la prisión provisional incondicional del detenido hasta que se celebra el juicio. Orta confía en que la petición sea respaldada por la Fiscalía por la gravedad de los hechos y los precedentes existentes ya que el atropello se produjo pocos días después de la salida de la cárcel del presunto autor de los hechos.

Los hechos sucedieron ayer alrededor de las 16:30 horas cuando el 112 recibió varias llamadas alertando del suceso y de la existencia de varios heridos ; y hasta el lugar acudieron efectivos de Emergencias Sanitarias, que movilizó un helicóptero medicalizado del 061 y unidades del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Guardia Civil.

El autor de los hechos se lanzó con su vehículo hasta la terraza de uno de los bares de la Avenida de Andalucía, El Apoderado, en el que se encontraba la víctima mortal y, posteriormente, marcha atrás, arrolló una terraza contigua; en total dejó a seis personas heridas, cinco de las cuales ya recibieron ayer el alta hospitalaria.