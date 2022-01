Jaime Pérez: “La mala gestión de Cruz en el Recre nos cuesta a los onubenses más de 8 millones de euros y un descenso a la quinta categoría”

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Jaime Pérez, ha comparecido en rueda de prensa para tratar los asuntos que se debatirán mañana en el Pleno municipal. En cuanto a la propuesta para reconocer y reclamar la deuda de 11,6 millones de euros al Recreativo los populares votarán a favor, no obstante, ha lamentando que “no se pueda recuperar la totalidad de lo aportado que asciende a más de 20 millones de euros”. Jaime Pérez ha subrayado que “al Pleno va un acuerdo insuficiente ya que a día de hoy sólo podemos recuperar 11,6 millones de los 20 millones inyectados al Recre, cuando el acuerdo inicial era de recuperar todo lo aportado”.



De esta manera, los populares señalan que se trata de un acuerdo “plenamente insatisfactorio”, que supone el reconocimiento de la pérdida de más de 8 millones de euros que se destinaron a fondo perdido para salvar y cuadrar las cuentas del Recre. Para Jaime Pérez “esta es una demostración más de la inacción y la dejadez del alcalde Cruz que ahora presenta como un acuerdo lo que es una exigencia de la auditoría para al menos recuperar en el mejor de los casos 11,6 millones de euros de los más de 20 millones aportados”.



El portavoz de los populares ha destacado que “los años de Cruz al frente del Ayuntamiento son años en los que se ha perdido más de 1,3 millones de euros anuales, años de dos intentos de venta convertidos en un sainete, años de un acuerdo trampa con Eurosamop que nos ha costado 2,5 millones de euros, años de deudas e impagos con la empresa Kryteia, años sin celebrarse el trofeo Colombino y años en los que el Recre ha pasado de estar en 2B a descender a la quinta categoría del fútbol español”.



Los populares han anunciado que votarán a favor de la propuesta por responsabilidad y porque es la única forma de recuperar una parte de lo aportado y cumplir así con el mandato del Pleno municipal. Se trata de un acuerdo que, desde las filas del PP, se califica como “insatisfactorio e incompleto ya que se trae ahora la formalización de las cantidades abonadas por pago a terceros y que para que no prescriban y se puedan reclamar se materializa en un acuerdo”. Este acuerdo se formaliza ante el “riesgo cierto de que prescriban las cantidades aportadas” y porque así obligan los informes de la auditoría del Decano.



Jaime Pérez ha recordado que "la mala gestión de los años de Cruz al frente del Recre nos ha costado más de 8 millones de euros para pagar sueldos muy elevados a jugadores de una categoría como la segunda B". El portavoz popular insiste en que “la dejadez del alcalde Cruz ha permitido que se pierdan cada año más de 1,3 millones de euros ya que los presupuestos elaborados por la dirección del Recre eran papel mojado que obligaban al ayuntamiento de Huelva a acudir al rescate para cubrir las pérdidas”.



Los populares volverán a solicitar que se incorpore al Real Club Recreativo de Huelva SAD en las cuentas municipales al tratarse de una empresa municipal tal y como señala de manera reiterada los informes de la Intervención municipal. “A día de hoy no se ha recuperado ni un euro de los 20 millones inyectados y mientras sigamos fuera del fútbol profesional será imposible”.

Preguntas del grupo Popular al pleno

Los populares llevan al Pleno tres preguntas en las que denuncian tres clásicos del gobierno Cruz como son “las promesas incumplidas, la dejadez e insensibilidad ante los ataques a sectores económicos o la mala gestión con las constantes trabas burocráticas”. En cuanto a la situación de las viviendas de la barriada Huerta Mena aledañas al Mercado de San Sebastián que va a remodelar el Ayuntamiento de Huelva, los populares denuncian que los vecinos de las viviendas han reclamado sin suerte que se corrija los problemas estructurales del edificio y de la zona que hace que haya grietas en sus viviendas y problemas de ratas, pese a las reclamaciones efectuadas ante el Consistorio.

Asimismo, los populares quieren conocer la posición del alcalde Cruz ante las desafortunadas declaraciones del ministro Garzón que cuestiona la seguridad alimentaria de los productos cárnicos españoles. Los concejales del PP solicitan del alcalde Cruz que “saque pecho” en favor de la gastronomía onubense ahora que lo necesitan ante un ataque injusto e irresponsable por parte del Gobierno de Sánchez.

Finalmente, y ante el tercer decreto de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno en el que se reducen las trabas burocráticas, los populares preguntarán por las medidas impulsadas por el gobierno de Cruz para reducir la burocracia y facilitar la implantación de empresas en la ciudad de Huelva. “Por desgracia, la ciudad de Huelva sigue siendo un lugar donde es difícil conseguir un permiso, optar a una concesión o impulsar un proyecto empresarial por las trabas burocráticas y el mal funcionamiento de los servicios municipales”, ha concluido.