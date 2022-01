La oposición ve "incompleto" el acuerdo para el pago de la deuda del Recre al Ayuntamiento

El principal partido de la oposición en el pleno del Ayuntamiento de Huelva, el PP, así como Ciudadanos respaldarán con su voto el convenio suscrito por el consistorio con el Recreativo de Huelva para el pago de la deuda de 11,6 millones de euros del club en 10 años. Tanto Vox como Mesa de la Ría optaron por no desvelar el sentido de su voto si bien ambas formaciones coinciden en señalar luces y sombras en el documento que será respaldado por el plenario municipal.

El portavoz del PP, Jaime Pérez, defiende que “lo apoyamos por responsabilidad como siempre hemos hecho con el Recreativo”. El documento “aporta seguridad jurídica” en cuanto que “reconoce una deuda que estaba por registrar y da certeza de cobro de al menos una parte del dinero aportado al Decano”. Pérez lamenta que “de los alrededor de 20 millones sólo se contemplan 11,6 por lo que más de 8 se van a perder por la pésima gestión económica del consejo de administración y del Ayuntamiento que han acumulado más de un millón y medio de euros de pérdidas por temporada desde que bajamos a Segunda B”. El Popular recuerda además que “es necesario regularizar esa deuda a efectos legales y también porque iba a prescribir”. Pérez reclama que las cuentas del Recre “estén en los presupuestos municipales como una sociedad municipal que es”.

En una línea similar se muestra el representante de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria. El portavos naranja afirma que “estamos aún revisando la documentación pero lógicamente respaldaremos el acuerdo por responsabilidad y porque es el camino marcado y defendido por nuestro grupo siempre. En esta línea siempre nos hemos posicionado. El documento aporta seguridad jurídica y garantías a la relación Ayuntamiento-Recreativo. Aún así vamos a revisar la documentación que nos han dado y algunos aspectos que habría que revisar como la situación de los Líberos del Decano que no está resuelta”.

Vox no desvela su voto en el pleno, si bien Wenceslao Font reconoce que “nos parece positivo que se cuente con un plan de reconocimiento de deuda y de reembolso, porque según se ha venido afirmando siempre desde el equipo de gobierno, este Ayuntamiento iba a recuperar cada céntimo dado al club”. No obstante, “en el convenio que traen a este pleno se habla de 11,6 millones y no de los más de 18 millones de los que siempre han hablado”. Vox reclama además más información de la situación interna del club así como de la documentación “para mirar todo de forma pormenorizada”.

Su portavoz hizo referencia a las afirmaciones del alcalde Gabriel Cruz a este diario en una entrevista el pasado sábado. Font se muestra “asombrado” ante la afirmación 'vamos a trabajar para que el Recre sea viable bajo titularidad municipal de forma indefinida'. En su opinión “sea cual sea la fórmula que baraje el Ayuntamiento (es decir, se ponga o no dinero desde la arcas municipales) en VOX apostamos por un club en manos privadas. El Recreativo debe dejar de ser un arma política y electoral”. La posición es similar a la defendida por Rafael Gavilán, de Mesa la Ría, quien defiende que “el posicionamiento de nuestro grupo siempre ha sido el de si había que intervenir económicamente en el Recreativo para evitar su desaparición que se hiciera, pero con la condición de que en el futuro dichas aportaciones fueran devueltas a la ciudad. En este caso, ese objetivo se cumple solo en parte, ya que de las casi 20 millones de euros que el Ayuntamiento ha tenido que soportar de gastos procedentes del Recre en este caso sólo se reconocen 11,6 millones”. Esto viene a significar que “el resto de aportaciones económicas (todas las realizadas como transferencias de capital) se hicieron a fondo perdido, con lo que para Mesa de la Ría este acuerdo no cumple escrupulosamente con nuestra idea de intervención en el Recre pues nos parece incompleta”.

Unidas Podemos prefirió no hacer valoraciones porque “estamos estudiando a fondo toda la documentación y ver qué consecuencias legales tiene cada sentido del voto” antes de emitir un juicio sobre el acuerdo. En cuanto a los no adscritos, Jesús Amador considera "injusto el doble rasero que tiene el ayuntamiento diferenciando entre cualquier persona que tenga deudas con el Ayuntamiento y el Recreativo. Que sea una empresa que gestiona un equipo de futbol no te debe poner en situación más ventajosa que a cualquier autónomo". Néstor Santos por su parte no hizo valoraciones.