Gabriel Cruz: “Vamos a trabajar para que el Recre sea viable bajo titularidad municipal de forma indefinida”

–¿Qué le parece la situación del Recre?

–Creo que ya hemos hecho bastante duelo por lo que nos tocó vivir la temporada pasada. Pero mucho peor estábamos en 2016 y si no intervenimos entonces no tendríamos hoy Decano. El equipo está respondiendo este año, nos toca reconstruir el club también a nivel deportivo, y lo que necesitamos es seguir adelante con este proyecto de profesionalización de la entidad que nos permita sentar las bases del Recre del futuro. El Ayuntamiento seguirá aquí para garantizar su supervivencia.

–¿Cómo se explica que después de inyectar tantísimo dinero el club esté en quinta categoría?

–El dinero que se inyecta por parte del Ayuntamiento tiene objetivo la estabilidad económica y su supervivencia, no para fichar. Las cantidades aportadas han ido destinadas a cubrir deudas o soportar los problemas estructurales. No entramos ni vamos a hacerlo en la gestión deportiva que es competencia del consejo de administración.

–¿Está más satisfecho como alcalde que como aficionado?

–Absolutamente porque como alcalde he vivido en primera persona el fantasma de la desaparición del decanato. Pocas nos dan tanto orgullo ni generan este sentimiento. Ese conocimiento me permite valorar todo lo que se ha conseguido. Como aficionado he sufrido mucho y lo que nos tocó el año pasado con el descenso fue muy doloroso. Luego como alcalde y por el conocimiento de lo que le ha tocado vivir al club estos años pienso que ha sido hasta milagroso que algo así no hubiese sucedido en temporadas anteriores porque salvo en la del play-off estuvimos metidos ahí abajo en todas y las pasamos canutas.

–¿Es viable un Recre municipal de forma indefinida?

–Lo es y es en lo que debemos trabajar. A título personal por lo que es y lo que supone como BIC y su valor para Huelva debe ser un club de la ciudad siempre. Eso sí, la gestión no se debe soportar con aportaciones permanentes del Ayuntamiento. ¿Cómo se conjuga? Debemos trabajar en la filosofía de un club deportivo que tome sus propias decisiones con un propietario que respalde sus decisiones. Una vez estabilizado económicamente tendremos el Recre que por sus propios recursos y medios podamos tener. Ahí el Ayuntamiento ya no tendría que hacer aportaciones sino asumir un papel como patrocinador igual que hace con otros clubes.