IU celebrará el jueves una asamblea extraordinaria para revocar a Arazola

La asamblea local de IU, por unanimidad, ya le pidió a Juan Manuel Arazola el pasado mes de julio su acta de concejal por indisciplina de voto después de que en el Pleno del Ayuntamiento capitalino se posicionase de manera diferente a sus dos compañeros de filas, toda vez que dio el sí a la venta del Recreativo.

Sin embargo, ante su intención de no abandonar el grupo municipal, el partido ha movido ficha y el próximo jueves se celebrará una asamblea local extraordinaria con un único punto en el orden del día: la propuesta, el debate y la votación del revocatorio de cargo público.

Así lo confirmó ayer la coordinadora local de la formación y portavoz del grupo de ediles en el Consistorio, Mónica Rossi, quien explicó que este procedimiento interno que se sigue es el que determinan los estatutos en su artículo 73. En la asamblea, según avanzó, se hablará sobre la situación y Arazola podrá, si lo desea, ofrecer su opinión. Rossi no quiso, más allá de estas palabras, entrar en cualquier cuestión relativa a su todavía compañero. Sin embargo, el aún concejal de IU avanzó ayer a este periódico que no asistirá a la asamblea, toda vez que entiende que la decisión de la misma ya está tomada, por lo que "no es más que un trámite adoptado fuera de IU y que viene a alimentar el ego de algunas personas". En cualquier caso, además, estará fuera de Huelva, por lo que su asistencia tampoco sería factible.

"El único que ha cumplido el programa electoral he sido yo. Pedro Jiménez y Mónica Rossi antepusieron la táctica y el protagonismo personal de ellos al programa de IU", sostuvo de nuevo el concejal, quien entiende que no hay motivo alguno para dejar el acta.

Sin embargo, su futuro está por definirse y no concreta si seguirá o no como concejal no adscrito: "Otra cosa es que mi no me merezca la pena políticamente ni personalmente, pero será una decisión personal", valoró.

En cualquier caso, Arazola aseguró que ya no tiene ni ganas ni motivos para interesarse por lo ocurrido con su formación, después de las últimas decisiones adoptadas, "como la de no presentar candidato a la presidencia de la Junta, con lo que han cumplido con su objetivo, que es cargarse a IU".