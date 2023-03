Huelva acoge esta semana su primera macrocolecta de sangre del año

Huelva volverá a generar una ola de solidaridad con la primera de las cuatro macrocolectas de sangre programadas para 2023 por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva. La misma, que será los próximos días martes y miércoles de esta semana, tiene el objetivo de dar respuesta al incremento del número de donaciones que se necesitan diariamente en la provincia para cubrir las peticiones de sangre generadas desde el sistema sanitario, que ascienden a 80 bolsas de sangre.

La cita mantiene el formato de las últimas ediciones, pues se desarrollará durante dos días consecutivos y en horario de tarde. En concreto, los días 28 y 29 de marzo, de 16:00 a 21:00. El Salón de Chimeneas de la Casa Colón de la capital onubense vuelve a ser una vez más su sede. La donación de sangre es una actividad sanitaria y, por tanto, sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla.

La administración sanitaria ha recordado que la donación es una práctica "esencial e indispensable" para que puedan seguir prestándose todas aquellas asistencias que requieren de una transfusión sanguínea. "Es un gesto que salva vidas. Y que, por lo tanto, es fundamental que los ciudadanos continúen acudiendo a donar de forma periódica, con la finalidad de garantizar el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales", ha subrayado.

La convocatoria se realiza unos días previos a la Semana Santa. Con ello, el Centro de Transfusión persigue "anticiparse" y "reforzar" las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo vacacional, "en el que se produce un descenso en las donaciones", de manera que los centros hospitalarios onubenses puedan mantener su actividad "con total normalidad".

La Delegación Territorial de Salud y Consumo anima a los onubenses a participar en esta gran colecta, que contará con un operativo formado por 14 puestos para la donación simultánea. Un total de 17 profesionales, entre médicos, enfermeras, celadores-conductores, técnico de laboratorio y técnica de promoción integra el equipo que atenderá a los donantes ambos días. Al igual que en anteriores ediciones, este operativo se desarrollará con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva.

En las cuatro macrocolectas que tuvieron lugar el año pasado se contabilizaron un total de 1.406 donaciones de sangre y plasma. La Junta espera que los ciudadanos onubenses "respondan como en ocasiones anteriores", e insiste en que la donación de sangre es "fundamental" para cubrir las necesidades transfusionales de los pacientes y que "se extreman las medidas de protección a los asistentes".

Junto con esta campaña, los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 y los sábados de 10:00 a 13:00. Se recomienda pedir cita previa en el teléfono 959 016 023 para donar plasma.

En Semana Santa, el Centro de Transfusión abrirá de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 los días 3, 4 y 5 de abril, Lunes, Martes y Miércoles Santo, y estará cerrado los días 6 y 7 de abril, Jueves y Viernes Santo, y el día 8, Sábado Santo. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, accediendo al apartado específico denominado Donar sangre en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles Dona Sangre Andalucía y Salud Andalucía, esta última donde se centralizan todas las App institucionales relacionadas con Salud.

Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

Requisitos para ser donante

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Los grupos sanguíneos más demandados son el A negativo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células hace hincapié en que todos los grupos sanguíneos son necesarios para dar respuesta a las necesidades transfusionales de los hospitales de nuestra provincia.

Balance de actividad

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva contabilizó durante el año pasado un total de 20.528 donaciones, de las que 18.825 fueron de sangre y 1.703 de plasma. La tasa en la provincia continúa en 35,6 donaciones de sangre por cada 1.000 habitantes, entre las más altas en la comunidad autónoma andaluza. La actividad de este dispositivo se completó con la extracción de 556 muestras para el registro de nuevos donantes de médula ósea.

El centro ha mostrado su "más sincero agradecimiento" a los donantes, profesionales, colaboradores, instituciones y "todas las personas en general que prestan su apoyo a la donación".