Huelva registra una jornada a cero en los casos de coronavirus

El brote de Lepe continúa estabilizado y así lo atestigua el último parte ofrecido por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que evidencia que no ha habido nuevos contagios en la provincia durante las últimas 24 horas. De hecho, en el informe diario se asegura que el brote está en "fase de control" y no "de investigación" -consideración que adquiere un brote cuando el círculo aún no está cerrado-.

En el capítulo de hospitalizaciones, los datos reflejan que nadie ha requerido de ingreso hospitalario y que continúan dos personas hospitalizadas, ambas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Una de ellas es el paciente cero del brote de Lepe, quien se encuentra en el Hospital Infanta Elena.

Tampoco hay nuevos curados, por lo que Huelva vuelve a registrar una nueva jornada a 0.