Huelva es la provincia con más pacientes por médico de familia

El Sindicato Médico (SM) ha sido rotundo a la hora de describir la situación que padecen los médicos de familia de la provincia. Tal es así que no tiene reparos en afirmar que “trabajan en las condiciones laborales más precarias de la autonomía andaluza”. Pero no solo eso, Huelva es la provincia con más médicos de familia de Atención Primaria (médicos de cabecera) “con más de 1.500 pacientes por cupo, en algunas localidades superan los 2.000,muy superior a lo acordado por la Administración sanitaria”. “Esto añadido –prosigue el SM– a la nula cobertura de las ausencias regladas (vacaciones, bajas, permisos...) hacen que las agendas de los profesionales estén en extremo sobrecargadas, no pudiendo prestar una asistencia de la calidad deseada”.

El Sindicato Médico echa mano de una encuesta realizada por la Asociación Basta Ya, entre los facultativos de la provincia “a la cual contestaron unos 170 profesionales (algo más de la mitad de la plantilla)”. En dicha encuesta, más del 80% de los que responden siguen dispuestos a secundar huelgas por la mejora de sus condiciones laborales, incluso de hasta 5 días consecutivos, como expresaron el 42,2% de los mismos;o un 72% que asistiría a una manifestación provincial en Huelva capital para apoyar la huelga convocada en otras provincias. Todos estos datos hablan por sí solos del hartazgo de estos profesionales sanitarios.

El SM recuerda que los médicos de AtenciónPrimaria “tras casi un año de movilizaciones, un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía y en las gerencias de los distritos y áreas de Salud de la provincia ven cómo sus reivindicaciones siguen sin ser respondidas por los nuevos gestores, habiendo empeorado en algunos casos sus condiciones laborales”.

Incidiendo en la precariedad de los puestos de trabajo, se hace referencia a que en Huelva sigue existiendo casi un 30% de eventualidad entre los facultativos que cubren puestos estructurales, pese a cumplir la mayoría de ellos los requisitos legales para cubrir los mismos como interino o sustituto, lo que redundaría no sólo en una mayor estabilidad laboral de los profesionales sino en una atención sanitaria de mayor calidad a la población, que sigue careciendo en su mayoría de un médico de Atención Primaria estable y fijo. Desde el Sindicato Médico, “recordamos a los gestores del SAS nuestra condición de sindicato mayoritario entre los facultativos, representantes legítimos de los mismos ante la Administración, y volvemos a invitar a la misma a que se siente con nosotros a abordar con carácter de urgencia los graves problemas estructurales que padece Huelva en cuanto a recursos sanitarios, especialmente el más escaso de ellos: los recursos humanos de los médicos de Atención Primaria”.

Siguiendo con la exposición de datos se recuerda que el 27,6% de la plantilla estructural de los distritos sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña están contratados en fraude de ley, en forma de eventuales pese a ocupar puestos de interino y sustituto. Forma de contratación considerada ilegal y objeto de sanción por parte de las autoridades europeas.