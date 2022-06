Huelva tendrá piscina municipal recreativa descubierta

Huelva contará con piscina municipal recreativa descubierta. Por unanimidad se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva la iniciativa de Ciudadanos para realizar un estudio de la demanda ciudadana y, en función del resultado, proceder a la construcción de un único complejo o bien de piscinas en las zonas de la ciudad donde son más solicitadas. La viceportavoz de Ciudadanos, Noelia Álvarez, señaló que actualmente no hay piscinas públicas descubiertas en la ciudad, "una carencia para el esparcimiento en verano", piscinas con las que "cubrir las necesidades de miles de onubenses que no pueden o no quieren ir a la playa".

Álvarez apuntó que es un servicio muy demandado por los vecinos, y que la construcción de las piscinas y su ubicación debe realizarse con "espíritu de consenso, que sean los vecinos los que digan cómo y dónde se tienen que hacer, asesorados por los técnicos del Ayuntamiento". Recordó que las piscinas descubiertas que había en la ciudad, la de la Ciudad Deportiva y del Polideportivo Las Américas, "eran centros sociales".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Baluffo, que comentó que, entre las obras previstas realizar en instalaciones deportivas de la ciudad, se encuentra la renovación del Polideportivo Andrés Estrada, señaló que la construcción de piscinas recreativas descubiertas "es una reivindicación de la ciudad", a lo que añadió que el equipo de gobierno "está comprometido a que Huelva cuente en la menor brevedad con una piscina municipal recreativa, es el compromiso del alcalde".

También se aprobó por unanimidad la propuesta de Ciudadanos de realizar una Ordenanza de Protección de Paisaje Urbano, que acompañada de un Plan de Calidad y una Comisión de Paisaje Urbano, desarrollará el conjunto de instrucciones necesarias para garantizar su correcta gestión, así como los programas y actuaciones para conservar y mejorar el mismo.

El portavoz de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria, comentó que "hay una falta de armonía urbana que incide de manera negativa en la percepción de la ciudad, carece de un libro de estilo y hace falta una ordenación integral". Destacó que se va a potenciar que la ordenanza se realice con la mayor participación posible, no sólo en su elaboración sino en su supervisión.

Además salió adelante la moción de Vox dirigida a poner en valor, con diferentes acciones, la figura de los marineros que hicieron grande la historia de Huelva, desde el Descubrimiento de América a la primera circunnavegación del mundo, así como otros héroes desconocidos que han participado en otras grandes gestas.