Huelva paga la crisis con el mayor número de parados desde el 2012

No sorprende ni a los más optimistas, asegurar que el año pasado en términos de empleo fue francamente malo. Las previsiones apuntaban que iba a ser así y, por una vez, no fallaron. No obstante, a pesar de que Huelva es la provincia andaluza con mayor porcentaje de personas desempleadas y que la tasa de ocupación es preocupantemente baja, la diferencia con el cierre del año pasado, cuando ni siquiera se podía atisbar una recesión económica de la magnitud que estamos padeciendo, es apenas de dos puntos y de poco más de tres puntos y medio en el porcentaje de desempleados, es decir lejos de lo que podía preverse con la actividad bajo mínimos. Dicho de otra manera, todo parece indicar que cuando llegue la tan ansiada recuperación, el mercado laboral estará mejor dispuesto de lo que, sin duda, indica el primer vistazo a las cifras.

Pese a ello, Huelva cerró el año como la peor provincia andaluza en lo que se refiere a su población en situación de desempleo. Poco más del 27% de los onubenses que están en situación de trabajar, no lo hace, lo que constituye por sí sola, la peor cifra entre todas las provincias andaluzas. Así lo reflejan los datos correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre del año pasado que contabiliza hasta 65.100 onubenses desempleados, esto es, 14.300 más que el trimestre pasado y 6.900 más que hace un año, la cifra más comparable al descontar el efecto de la crisis económica fruto de la pandemia de Covid.

Para encontrar registros similares, hay que retrotraerse hasta el año 2016 para encontrar un porcentaje de paro similar al registrado en este último trimestre, cuando la provincia rozó casi el 29% de su población activa, el mismo año en el que el porcentaje de empleados llegó al 39,52%, dos décimas menos que con el que cerró el año pasado. Más aún, hay que ir hasta 2012 para encontrar, en números absolutos más parados que ahora, año en el que la provincia registró 94.000 desempleados en el cuatro trimestre.

La población ocupada, por su parte, se situó en 174.700 personas, con lo que se redujo en un año en 14.400 personas y se ha registrado una bajada trimestral de 6.400 personas, siendo 2014 cuando se registró la ocupación más baja en la provincia en el cuarto trimestre, con 160.200 ocupados y nada menos que 2006 cuando el porcentaje fue menor que el actual (52,52%).

En términos porcentuales, la tasa de paro en Huelva se sitúa en el 27,16%, con lo que ha registrado una subida de 5,9 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (21,26%) y de 3,59 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre del año 2019 (23,57%). La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población), del 39,75%, empeora respecto al trimestre anterior (41,31%) y a hace un año (43,23%). El peor dato de este periodo se registró en 2014, con un 37,43%.

Por sectores, la ocupación respecto al cuarto trimestre del año pasado ha subido en Agricultura, pasando de 29.500 a 30.200 ocupados (+700 personas). Servicios, uno de los sectores más afectados por la paralización de la economía, pasa 129.800 a 120.300 ocupados (-9.500 personas) en un año, en tanto que Construcción e Industria han perdido 3.400 y 2.100 ocupados (de 12.600 a 9.200 personas y de 17.200 a 15.100 ocupados).

Agricultura registra más ocupados respecto al tercer trimestre, cuando sumó 19.900 personas (+10.300). En Construcción se han ganado 400 empleos. Industria contabiliza 200 ocupados menos en un trimestre, mientras que Servicios ha sido el sector donde más ha caído la ocupación en un trimestre (-16.700 personas) y es el que más peso registra en la provincia, con un 68,8% de los ocupados registrados, seguido de Agricultura (17,3%), Industria (8,6%) y Construcción (5,3%).