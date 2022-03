Huelva suma más de la mitad de las exportaciones andaluzas a Rusia

Las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, llegan a más de cuatro mil kilómetros de distancia. Aunque nada comparable con el sufrimiento de la población civil de las principales ciudades ucranianas, a las empresas onubenses les alcanzan las medidas de bloqueo económico puestas en marcha en todo el mundo para tratar de detener las acciones militares emprendidas de manera unilateral por Putin. Así, las exportaciones onubenses a Rusia superaron el año pasado los 111 millones de euros, más de la mitad de todo lo que se vendió allí por parte de las empresas andaluzas y un 5% de todo el volumen nacional español. Las ventas en Ucrania, son poco significativas.

Los datos consultados por Huelva Información en el ICEX España Exportación e Inversiones, señalan que la provincia es responsable del 55% de todas las exportaciones andaluzas a Rusia, mientras que las ventas a Ucrania, no son significativas y no aparecen reflejadas dado su escaso volumen. Huelva se cuela así como la séptima provincia de España en ventas en el mercado ruso, por detrás de Barcelona, Madrid, Castellón,Zaragoza, Álava y Valladolid, que son las únicas que superan los cien millones de euros.Sevilla es la siguiente de la comunidad autónoma, con 44,2 millones, es decir, dos veces y media menos que lo alcanzado por Huelva.

También en las estadísticas aparece como la segunda provincia de todo el país que más ha crecido de 2020 a 2021 respecto al año anterior en lo que respecta al valor y la novena en numero de exportadores. No obstante, el crecimiento experimentado durante los últimos cuatro años por las ventas de Huelva en Rusia, ha sido más que significativo. En 2018, Huelva vendió a Rusia por valor de apenas 765.200 euros, es decir, 145 veces menos que lo registrado el pasado ejercicio. No obstante, el crecimiento no ha sido regular, ya que entre 2018 y 2019 fue de un 50%; entre ese año y 2020, aumentó un 35%, mientras que el gran impulso se experimentó entre 2020 y 2021, cuando crecieron de manera exponencial al pasar de apenas 1.6 millones de euros a esos más de 111 con los que se cerró el último ejercicio. De hecho, hace apenas cuatro años, Huelva era la última provincia de Andalucía en ventas a Rusia, una situación que se mantuvo en 2019, mientras que en 2020 apenas sobrepasó a Jaén entre las ocho.

No obstante, este volumen no es especialmente significativo, más aún si se tiene en cuenta que Huelva batió el año pasado su récord en ventas a los mercados exteriores con una facturación total de 8.240 millones, con lo que las ventas a Rusia apenas suponen un 1,3% del total. Tampoco el mercado ruso es especialmente atractivo para las empresas españolas, toda vez que, en su conjunto apenas se superaron los 2.213 millones de euros, es decir, casi la cuarta parte de todas las exportaciones de Huelva durante el año pasado.

De las 378 empresas onubenses que exportaron el año pasado, apenas una decena tuvieron como destino el mercado ruso. De hecho, Huelva es la provincia con menos empresas que venden en ese mercado, con lo que se apunta a las grandes energéticas e industriales como responsables de ese volumen de ingresos que ahora se encuentran suspendidos por las sanciones internacionales.

No sorprende que el producto más vendido al mercado ruso sean los minerales metálicos, seguidos a considerable distancia por pigmentos, fresas, sulfatos, fosfatos de Calcio, preparaciones de belleza y mucho más atrás el calzado, con lo que las empresas de Huelva aparecen en el centro de todas estas operaciones comerciales. Todas estas operaciones se encuentran ahora en suspenso debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el país.