Huelva implanta un nuevo sistema de gestión de citas para el Registro y el Padrón Municipal

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización, va a activar a partir de este martes un nuevo sistema de gestión de citas para los trámites en el Registro y el Padrón Municipal de cara a "agilizar y prestar un mejor servicio a los ciudadanos", según ha indicado en una nota de prensa.

Al respecto, el cuarto teniente alcalde responsable del área, José Fernández de los Santos, ha explicado que "el objetivo de estas nueva medida es la de ofrecer una mayor eficiencia en estos trámites y gestiones, incrementando para ello las citas diarias a 155, un 40% más que las ofertadas hasta ahora".

"Otra de las novedades de esta herramienta es que la ciudadanía tendrá a partir de ahora la posibilidad de obtener cita telemática a quince días vista o bien conseguir cita para el mismo día de manera presencial en las dependencias del Registro y el Padrón situadas en la calle Aragón, a partir de las 8:30. Un nuevo mecanismo este último que puede resultar muy útil para aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan con urgencia realizar un trámite", ha subrayado.

Por otro lado, Fernández de los Santos ha incidido en la importancia de cambiar o anular las citas a las que no se pueda asistir, ya que "actualmente un 58% de las personas citadas no se presenta, perjudicando con ello a otros ciudadanos que no pueden realizar sus gestiones en esta fecha".

Con estas novedades, el Consistorio ofrecerá a diario 50 citas para certificados de empadronamiento; 30 para empadronamientos; y 40 para el Registro, siendo la mitad de ellas presenciales y la otra mitad telemáticas. Asimismo, se brindarán diez citas para altas por nacimiento; diez para bajas de oficio; y 15 para renovaciones, confirmación de residencias y requerimientos, todas ellas de manera presencial.

Asimismo, la ciudadanía seguirá teniendo la opción de solicitar su certificado de empadronamiento a través del portal de ciudadano en www.huelva.es, tanto con firma digital como sin ella. Igualmente, se podrá presentar documentación al Registro por el Registro Telemático del Ayuntamiento o por cualquier ventanilla única.