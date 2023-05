Huelva creará un catálogo de suelo industrial disponible para el sector aeroespacial

Huelva vive un momento histórico. La provincia se encuentra ante su segunda reindustrialización vinculada a la transición energética y muy especialmente vinculada al hidrógeno verde. Los ojos del sector industrial se fijan en la provincia. La ubicación geográfica, la disponibilidad de un puerto con una enorme capacidad de crecimiento y la experiencia tras décadas de trayectoria industrial le dan un plus único para competir en el mercado inversor. Por ello la Cámara de Comercio ha decidido tomar la iniciativa para incentivar un frente de acción común que permita ofertar todos los recursos onubenses a las empresas.

En estos momentos, todos los proyectos que hay sobre la mesa superan la disponibilidad de suelo existente en el ámbito de acción de la Autoridad Portuario. Hay más interesados que espacio. Por ello, la Cámara de Comercio ha decidido crear un catálogo con todas las parcelas disponibles, las bonificaciones locales existentes y las superficies recalificables para uso industrial en un radio de 40 kilómetros alrededor del Puerto. En ese círculo entrarían Aljaraque, Huelva, San Juan del Puerto, Palos y Moguer. Todo ello además unido al desarrollo del Proyecto Ceus como un tractor añadido de inversiones.

Este catálogo de suelo industrial estará disponibles para todas las empresas que ha mostrado interés en desarrollar sus proyectos en Huelva. Así, aquellas no tengan cabida en el suelo del Puerto lo tendrán en su entorno para poder ubicarse. El objetivo es no perder ninguna oportunidad. "Somos conscientes de que estamos en el foco industrial europeo, ante un momento único y vamos a hacer todos los esfuerzos que podamos para aprovecharlo", destaca el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano. El Puerto, aclara Toscano, elegirá los proyectos en base al movimiento portuario, como es lógico por su naturaleza. No obstante, habrás otros con enorme interés socio-económico que puedan tener cabida en el suelo disponible en ese catálogo. "Vamos a facilitar toda la información disponible, a crear un frente unido de acción y trabajar para que Huelva aproveche este momento histórico".

Igualmente, la satisfacción por instalar en Huelva el Centro de Innovación Andaluz de Economía Circular, la concesión de la Medalla Corporativa de la entidad a SM el Rey y la aprobación del Premio Plus Ultra han sido los asuntos más relevantes de cuantos se abordaron en el Pleno de la Cámara de Comercio de Huelva celebrado este 17 de mayo.

El Rey, medalla corporativa

Asimismo, desde el Pleno se ha aportado la concesión de la Medalla de Honor de la institución a SM El Rey Don Felipe, además de la puesta en marcha del Premio Plus Ultra, este último en colaboración con la empresa Cepsa, con el que se quiere reconocer específicamente la incidencia de la empresa onubense en la actividad económica y social de la provincia, así como su proyección internacional y responsabilidad corporativa, entre otros factores.

Ambos galardones serán entregados en el transcurso de un evento empresarial que tuvo su primera edición el pasado año. Hablamos de la 'Noche de la Economía', también patrocinada por la citada compañía, y a la que se ha cursado invitación a la Casa Real a fin de contar con la presencia del Rey.

Por último, los miembros del Pleno de la Cámara de Comercio fueron informados de los últimos avances de 'La Nao', el coworking digital promovido por la entidad cameral contando con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva. Un lugar que pretende convertirse en espacio de apoyo, dinamización y propuesta de soluciones innovadoras para que los principales sectores empresariales puedan conocerlas e implantarlas en sus empresas y en sus modelos de negocio.