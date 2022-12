Huelva construirá un nuevo tanque anti inundaciones

Huelva construirá un tanque de tormentas semienterrado que sustituya la actual balsa de expansión en las marismas del Titán, con un importe de 2.2 millones de euros. Un nuevo recinto que se situará bajo la actual infraestructura, manteniendo su funcionalidad pero añadiendo el desarrollo de una zona verde que sea compatible con los futuros usos urbanísticos del espacio.

Así se ha aprobado en el Pleno municipal celebrado este jueves, en el que se ha dado luz verde a la moción que presentaba otros proyectos que la empresa municipal Aguas de Huelva tiene previsto abordar en el primer trimestre de 2023, que supondrán una inversión total de tres millones de euros en la ciudad y que se financiarán a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas aprobado en 2013. Así, con lo votos a favor de los grupos PSOE, PP, Ciudadanos, Mesa de la Ría y el concejal no adscrito Néstor Santos, la abstención de Vox y Unidas Podemos y el voto en contra del concejal no adscrito Jesús Amador, se ha aprobado la actualización de las actuaciones previstas en el canon inicial incluyendo la renovación de la red de suministro de agua potable de la Barriada Reina Victoria y la ya mencionada construcción del tanque de tormentas.

El proyecto de renovación de la red de suministro de agua del Barrio Obrero comprende la sustitución de todo el entramado interior de la barriada, que incluye la calle transversal y las calles A, B, C, D, E, F, G, H e I. Como ha informado el portavoz del grupo municipal socialista y concejal de Turismo, Promoción de Huelva en el Exterior y Universidad, Francisco Baluffo en la rueda de prensa previa al pleno, “es una obra histórica y una actuación que venia reclamando de hace tiempo nuestro barrio obrero, que supondrá una inversión de 850.000 euros y que vamos a iniciar a principios de año”.

A instancia del equipo de gobierno y por unanimidad se ha aprobado la participación de Aguas de Huelva en la primera convocatoria de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). La empresa municipal presentará el Proyecto Integral de Digitalización de actuaciones de la Empresa, que tiene como objeto principal la aceleración del proceso de transformación digital en el que ya se encuentra trabajando y que estará financiado con un millón de euros de la empresa municipal, recibiendo otros cinco millones de euros vía Perte.

Además, el equipo de gobierno ha sacado adelante una nueva ordenanza con el objetivo de bonificar el uso del transporte urbano colectivo a la comunidad universitaria. De este modo, se creará la Tarjeta Comunidad UHU de Emtusa con un precio mensual de 22 euros que incluye todos los viajes durante un mes. Se trata de una tarjeta monedero con el mismo sistema que las ya existentes. Si bien, el alumnado universitario ya podía disfrutar de la Tarjeta Joven, siempre que tuviera menos de 27 años, esta nueva tarjeta incluye a todos los alumnos y alumnas de la Universidad de Huelva, con independencia de su edad.

Baluffo ha declarado previamente al pleno que “es un paso muy importante que damos en el programa Huelva Ciudad Universitaria, que ponemos en marcha de mano de la Universidad de Huelva. Con este paso que damos hoy cumplimos la promesa que hicimos de beneficiar a la comunidad universitaria al completo con esta tarjeta de descuento en Emtusa”. Hay que destacar que las personas beneficiarias seguirán disfrutando, adicionalmente, de la bonificación por familia numerosa general (20% extra de bonificación) o especial (40% extra de bonificación).

Aprobada también con el voto a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del resto de grupos la moción que declara de interés público o social la actividad que desarrolla la Fundación Don Bosco Salesiano Social a la que se cede gratuitamente durante 30 años el uso de locales situados en el Edificio Municipal Centro Cívico V Centenario en c/Valparaíso.

Mociones de la oposición

Ha sido aprobada con el voto favorable de todos los grupos salvo por la abstención del PP y la ausencia de concejal no adscrito Jesús Amador, la moción del grupo municipal Ciudadanos que, tras el rechazo a la candidatura de Huelva para ser sede de la Agencia Espacial Española, demanda una visita tanto del presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, como del presidente de la Junta de Andalucía, para conocer la situación de la capital onubense. Esta propuesta recoge también la creación de la plataforma “Huelva lo Merece”, para reivindicar las infraestructuras e inversiones necesarias para la ciudad.

A propuesta del grupo municipal Unidas Podemos y con el respaldo de todos los grupos políticos se ha aprobado una proposición para que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a incluir en sus presupuestos una partida para la licitación de la elaboración del proyecto del Centro de Salud del Distrito III en la parcela reservada para tal fin por el consistorio.

El concejal no adscrito Néstor Santos ha presentado una moción por la que impulsa al Ayuntamiento a organizar el evento internacional Colón Ventures, que ha sido aprobada con el voto favorable de todos los grupos salvo Mesa de la Ría, que se abstuvo y Ciudadanos por encontrarse ausente. Esta propuesta pretende crear una actividad con el objetivo de generar sinergias entre emprendedores e inversores de todo el mundo, para así favorecer el ecosistema emprendedor en Huelva.

Por su parte el grupo municipal Vox ha presentado una moción con la que se propone al Ayuntamiento estudiar la posibilidad de crear una feria, en colaboración con otras administraciones, dedicada a la actividad cinegética y la pesca, para potenciar ambos sectores y dar a conocer a la sociedad sus beneficios y virtudes, posibilitando el tejido de relaciones entre las empresas y negocios. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de los grupos PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, y del concejal no adscrito Néstor Santos, y los votos en contra de los grupos Unidas Podemos, Mesa de la Ría y el concejal no adscrito Jesús Amador. También Vox ha sacado adelante la moción en la que insta al Equipo de Gobierno a tomar medidas urgentes en las calles paralelas a la calle Palos y la calle Fernando el Católico, con el objetivo de ofrecer a los vecinos espacio para estacionar sus vehículos. Esta propuesta ha contado con los votos favorables de los grupos PSOE, PP, Vox y el concejal no adscrito Néstor Santos y la abstención de Unidas Podemos, Mesa de la Ría y el concejal no adscrito Jesús Amador, encontrándose Ciudadanos ausente.

Unanimidad de los presentes, encontrándose Ciudadanos ausente, en la moción del grupo Popular que insta al Ayuntamiento a que retome los trabajos de la comisión de seguimiento, actualizando los estudios realizados para elaborar un Plan Estratégico de Accesibilidad y Eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales en la ciudad.

Unanimidad también en la propuesta del grupo Mesa de la Ría que reclama aprobar el Protocolo de actuación municipal ante situaciones de riesgo para la salud pública provocadas por insalubridad en viviendas y locales, además de dar traslado del mismo a todas las áreas afectadas por el protocolo para su conocimiento y puesta en marcha.