El comercio de Huelva considera "una puñalada" la limitación del alumbrado navideño que prepara la Junta

La Junta de Andalucía prepara un decreto que debe regular y limitar el alumbrado navideño dentro de su política de ahorro energético y sostenibilidad. Los comerciantes onubenses lo consideran "una puñalada, otra más, para el pequeño comercio". El plan contempla que no se puedan iluminar las calles y espacios públicos antes del 8 de diciembre y que estos se concentren de forma mayoritaria entre el 22 de diciembre y el 6 de enero. El resto del día tendrá restricciones.

Con este planteamiento queda excluido el Black Friday que este año está previsto para el 25, 26 y 27 de noviembre. "Cuando he leído la noticia que me han entrado sudores fríos. Van a cargarse el pequeño comercio, parece que quieran eliminarlo desde la Junta de Andalucía y el Gobierno central", lamenta el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio. El colectivo pide "al menos" una moratoria para el Black Friday ya se expone a la pérdida del "45% de todas las ventas de la campaña". Si durante ese fin de semana "no hay iluminación ni gente en las calles vamos a recibir un palo muy grande, otro más".

Desde hace ya seis años existe un compromiso por parte del Ayuntamiento de hacer coincidir el inicio del alumbrado con esas fechas de enorme actividad comercial. La razón es sencilla: movilizar a los onubenses para que salgan a las calles y de camino hacer sus compras. "La gente cada vez más aprovecha esos días que hay descuentos para adelantar sus Reyes o Papa Noel, para pasear por la ciudad, comprar, comer en los restaurantes... Y ahora se lo quieren cargar", lamenta Gemio. Huelva Comercio pide "que nos permitan iluminar al menos ese fin de semana y luego que se apaguen las luces hasta el 8 de diciembre, pero al menos que nos quiten el fin de semana más potente que tenemos".

La medida puede generar un importante agravio comparativo ya que los pequeños comerciantes dependen del ornamentado de las calles por parte de los propios ayuntamientos mientras las grandes superficies tienen sus medios particulares. "Nos vamos a encontrar con las calles a oscuras en el Black Friday mientras los centros comerciales van a iluminar lo que quieran porque están dentro de su propiedad", insiste Gemio.

El resto de regulaciones que contempla el decreto "nos afectan menos porque si la luz se apaga a las 12 de la noche en lugar de las 2 de la mañana tiene menos importancia y lo podemos entender". El pequeño comercio lucha por recuperarse del importante varapalo que supuso la crisis del Covid-19. Ahora contempla la primera campaña navideña de aparente normalidad con un panorama ensombrecido por las restricciones del alumbrado. Las asociaciones de comerciantes de toda Andalucía plantearán una protesta conjunta para evitar el efecto del decreto de la Junta.

El proyecto de decreto de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía quiere poner coto al cada vez más extenso periodo de uso del alumbrado navideño. Y lo hará dentro de un proyecto de decreto para regular la protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía, en el que prevé que "en ningún caso" se enciendan las luces de Navidad antes del 8 de diciembre.

La Junta quiere ajustar "el número de días a la duración de la festividad", para lo que propone con carácter general "minimizar el periodo de encendido que exceda de la franja comprendida entre el 22 de diciembre y el 6 de enero". Estos plazos figuran en un proyecto de decreto que tramita la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y que ya fue sometido a información pública tras el inicio de su tramitación en Consejo de Gobierno en el tramo final de la anterior legislatura.

El texto del proyecto del decreto establece con carácter general que "el alumbrado festivo y navideño será regulado por los ayuntamientos en sus ordenanzas municipales mediante un régimen de alumbrado propio que minimice la contaminación lumínica y el consumo energético".

Junto a ello, la Junta plantea que este tipo de alumbrado "se apagará en horario nocturno excepto en los días específicos establecidos por cada ayuntamiento", a los que pide "ajustar el número de días de encendido a la duración de la festividad". En el caso de alumbrado navideño, decreto, propone en este sentido "minimizar el periodo de encendido que exceda de la franja comprendida entre el 22 de diciembre y el 6 de enero y, en ningún caso, se encenderá antes del 8 de diciembre".

Mínimo tiempo posible de noche

Igualmente, la Junta determina que "los ayuntamientos deben velar para que la iluminación que establezcan en los periodos especiales minimice la contaminación lumínica, optimice el consumo energético y funcione el mínimo tiempo posible en horario de noche".

El proyecto de decreto también aborda otros aspectos como la iluminación de playas y costas, para las que establece "con carácter general" que "solo podrán ser iluminadas para el desarrollo de actividades autorizadas por las administraciones públicas competentes cuando estén integradas física y funcionalmente en los núcleos de población".