Huelva blinda su patrimonio contra los incendios

En la capital, el Ayuntamiento cuenta con el Plan Municipal de Emergencias , que contempla todo el catálogo de edificios protegidos, con pautas genéricas de prevención y actuación. No obstante, según fuentes municipales, dichos edificios, al no tener en general más de un siglo de construcción, están construidos con materiales que no aceleran la propagación del fuego, como por ejemplo, el hormigón, lo que limita el riesgo. El marco de referencia municipal es el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural , que sirve de instrumento de coordinación a las Administraciones Públicas, Protección Civil, Bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad; y que, como anunció el ministro de Cultura José Guirao el pasado martes, va a ser objeto de revisión ante la alerta que supone el incendio de Notre Dame por lo que será mejorado. Una vez queden fijadas las nuevas pautas, se adaptarán los planes de autoprotección individualizados en función de la estructura y contenido de cada edificio y monumento, al objeto de prevenir incendios y afrontar las situaciones de emergencia con la máxima seguridad y garantía.

La desgracia de Notre Dame es un aviso para las administraciones

El incendio de la catedral de Notre Dame en París ha puesto en alerta a las autoridades españolas, que convocaron un Consejo de Patrimonio Histórico extraordinario el próximo día 26 para abordar la situación de los planes de salvaguarda de bienes culturales ante emergencias.

Ese tema era uno de los puntos del orden día de la última sesión -4 y 5 pasados- de ese Consejo, que reúne a representantes de la administración del Estado y las comunidades autónomas, pero no pudo tratarse por falta de tiempo, según recordó el martes el Ministerio de Cultura.

El ministro José Guirao anunció que se va a poner en marcha una revisión de las instalaciones de los grandes monumentos españoles tras la “alerta” recibida por el incendio de París.

El Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura tiene el objetivo primordial de llevar a cabo medidas para proteger los monumentos en caso de catástrofes naturales o accidentes.

Además existe un Plan Nacional de Catedrales, que incluye pautas de restauración, plazos e inversiones necesarias; pero no todos esos templos disponen de planes preventivos individuales, según explicó a Efe el subdirector del Instituto de Patrimonio Cultural y coordinador de ese plan nacional, Javier Rivera Blanco.

“Los planes preventivos son vitales, con medidas para revisar las instalaciones eléctricas, el estado de la madera, o impedir el acceso de vándalos; en definitiva, prever el daño antes de que se produzca”, dijo Rivera.

Por otro lado, este experto hizo un llamamiento a los ciudadanos en general para tomar conciencia de la importancia del patrimonio histórico y cultural. “Los españoles cuidamos muy bien nuestro coche, pero no nuestros monumentos, les destinamos muy poco dinero, no nos damos cuenta de que no solo son nuestra identidad sino también fuente de ingresos y clave para recuperar la España vaciada”, señaló.

El arquitecto Juan de Dios de la Hoz, galardonado por su trabajo de reconstrucción en Lorca (Murcia) tras el terremoto de mayo de 2011, recordó que una catástrofe así no suele tener una sola causa, sino que “hay dos o tres coincidencias y se produce la tragedia”, aunque finalmente “los accidentes ocurren y el riesgo cero no existe”.

Tras el incendio que destruyó partes de Notre Dame como la aguja, la bóveda y algunas vidrieras, el debate que se abre es el de la restauración. Según Rivera, podría llevar dos o tres años, aunque lo primero es decidir qué criterio aplicar.

Lluís Dilmé, que participó en la reconstrucción del Gran Teatro del Liceo de Barcelona tras el incendio que lo destruyó en 1994, opina que debe salvaguardarse la imagen tal como era, debido a “la enorme fuerza de un edificio tan emblemático”, aunque algunos elementos interiores puedan ser de arquitectura contemporánea.

Para Rivera, lo lógico sería aplicar los conocimientos del siglo XXI en lo que se refiere a uso de materiales ignífugos, que no se dilaten con los cambios térmicos y que supongan un menor peso para la estructura.

La tragedia de Notre Dame despertó también reacciones de solidaridad en España. No solo el Gobierno se puso a disposición del país vecino para “lo que necesiten”, también empresas y colectivos profesionales ofrecieron su colaboración a las autoridades galas.