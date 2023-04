Un profesor de Huelva recibe el premio a la mejor tesis doctoral sobre Derechos Humanos del mundo

Es de San Juan del Puerto pero su profesionalidad lo ha llevado a cruzar fronteras y a alzarse con un reconocimiento único en el mundo entero. El profesor Juan Bautista Cartes Rodríguez a sus 30 años ha ganado el VII Premio Jaime Brunet de Tesis Doctorales que concede la Fundación Brunet de la Universidad Pública de Navarra. Unos reconocimientos que se vienen entregando desde el año 1998 y que distinguen la trayectoria excepcional de personas e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Se trata así de una distinción de máxima relevancia, puesto que reconoce la mejor tesis doctoral sobre Promoción de los Derechos Humanos publicada en 2022. Un resultado que es fruto del amplio trabajo realizado por el onubense durante 5 años. El trabajo con el que ha obtenido la distinción tiene por título El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Podían concurrir aquellas tesis doctorales inéditas leídas en cualquier universidad española entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de agosto de 2022. La suya fue defendida en la Universidad Complutense de Madrid logrando una calificación de sobresaliente summa cum laude con mención internacional y está propuesta a Premio Extraordinario de Doctorado con la máxima calificación.

"Agradezco profundamente a la Fundación Brunet que haya galardonado mi investigación con tal prestigiosa distinción. También me encantaría dar las gracias a las tantas personas e instituciones que me han acompañado a lo largo de los últimos años, y, como no, especialmente, a mis directores de tesis, los profesores Ana Gemma López Martín y José Antonio Perea Unceta", ha destacado el profesor.

Igualmente, Cartes ha aprovechado este premio para alentar a los jóvenes en su camino: "En este tiempo de cambios vorágines, a veces sin un rumbo cierto, quiero animar a todos los jóvenes a que sigamos construyendo juntos una sociedad más justa, más plural, más inclusiva, más democrática; en definitiva, más humana. Como escribiría Machado, aún es hoy todavía".

El onubense rompe clichés sobre África y los derechos humanos

Cuenta Cartes a Huelva Información que, "salvo por el nombre geográfico, África parece no existir en la concepción actual de nuestra sociedad, al menos en parte". Y es que, de un continente tan rico, extenso y heterogéneo como es el africano, en la mayoría de ocasiones, dice, "solo nos llegan imágenes preconcebidas de hambrunas, enfermedades, grupos terroristas, guerras interminables, golpes de Estado y corrupción".

Por ello, en este sentido el onubense quiere reforzar la idea de que en el continente vecino sí existen los derechos humanos y que los términos “África” y “derechos humanos” no son un oxímoron. "De hecho, como ya fue expuesto por Immanuel Kant en el siglo XVIII, el fundamento de los derechos humanos reside en la dignidad intrínseca de la persona; dignidad entendida como fin en si mismo y no como medio. Y esa dignidad la tenemos todos los seres humanos con independencia de nuestro color, sexo, lengua, religión, opinión política u origen social o nacional. Afirmación que, precisamente, aparece recogida en el artículo segundo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981)".

De ahí, explica, se deriva la importancia de los órganos judiciales de protección internacional de los derechos humanos, los cuales velan por la salvaguarda de los tratados ratificados por los distintos Estados. Así pues, en la actualidad, "contamos con tres órganos judiciales destacados: el Tribunal Europeo de Derechos humanos, fundado a finales de la década de los 50 del siglo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundada a finales de la década de los 70, y, finalmente, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, creado en 1998, aunque no fue sino hasta 2008 cuando empezó a funcionar", indica el profesor.

Como andaluz que es, Juan Bautista sabe de primera mano que "apenas nos separan 15 kilómetros desde la punta Cires en Marruecos a la isla de Tarifa en España". Y, si bien, ya había investigado sobre los flujos migratorios, sobre los derechos de los migrantes y sobre las ilícitas devoluciones sumarias que tienen lugar en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, en su estudio doctoral quería centrarse en las causas profundas de la migración, por lo que decidió adentrarse en la consolidación de las instituciones judiciales del propio continente africano. "Ya que, como mantienen personalidades de la talla de Koffi Annan –Premio Nobel de la Paz de 2001–, existe un innegable círculo virtuoso entre seguridad, estabilidad, paz, lucha contra la impunidad, derechos humanos, consolidación de las instituciones democráticas y desarrollo económico, social y cultural de una región".

Teniendo en cuenta dicho contexto, en su tesis doctoral he realizado un análisis internacionalista del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estudio que es testigo de las importantes y desconocidas actuaciones, incluso en el propio continente, que ha venido acometiendo el órgano judicial en los últimos años. "Por poner solo algunos ejemplos, las decisiones garantistas del Tribunal abarcan desde casos relativos a asesinatos de periodistas que investigaban tramas corruptas, pasando por pronunciamientos sobre violaciones de los derechos de las mujeres y de las niñas, privación arbitraria de la nacionalidad, expulsión de pueblos indígenas de sus tierras, condenas a muerte, fraude electoral, o, por acudir a una de sus decisiones más recientes, el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui". Todo ello, asegura, "ordenando en la mayoría de sus sentencias reparaciones apropiadas, para lo cual ha bebido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana".

Actualmente continúa investigando. En concreto, asegura que se encuentra preparando "una intervención como amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de una opinión consultiva planteada por el Estado de México sobre comercio de armas y su impacto en la violación de derechos humanos".

Un onubense con una carrera vertiginosa

Juan Bautista Cartes Rodríguez es profesor contratado posdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en asignaturas de grado y máster relativas al Derecho Internacional Público. Es autor de diversas publicaciones científicas en Europa, África y América y, desde 2020, es coordinador adjunto del Equipo de Oriente Medio de Amnistía Internacional España (ETP). Actualmente, está involucrado en cuatro proyectos de investigación y ha participado en otros tantos proyectos de innovación docente.

Cartes concluyó el Máster Universitario en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid con el mejor expediente de su promoción. También ha realizado el Máster en Derechos Humanos y Democracia en el Mundo Árabe entre la Universidad Saint Joseph de Beirut (Líbano) y la Universidad de Cartago (Túnez), y los Grados en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla. A ello se le unen sus estudios en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica), así como en la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Países Bajos).

En sus años de doctorado, obtuvo tres becas: Beca Predoctoral de la UCM, Beca de la Fundación de Promoción de la Investigación Universitaria Oriol-Urquijo, y Beca Unión Europea Posgrado. En la tesis obtuvo la máxima calificación, summa cum laude con mención internacional, la cual fue dirigida por los profesores Ana Gemma López Martín y José Antonio Perea Unceta.

Ha impartido conferencias en universidades y centros nacionales e internacionales, y ha colaborado con medios como África Sur, RNE, Fundación Valsaín, Ubuntu Pachamama, El Orden Mundial o TheCitizen, entre otros.