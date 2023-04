Huelva Paranormal: Miedo en las casas de los ingleses de Riotinto

La zona de Río Tinto en Huelva tiene una amplia tradición minera así como de tener un entorno natural tan bello como extraño. En una de estas localizaciones es donde encontramos un hecho sumamente desconcertante como es la experiencia vivida por nuestros protagonistas hace unos años.

Cristina A. es su protagonista y me decía:

"Hace un tiempo nos alojamos en las casas de los ingleses de Río Tinto. Íbamos con mi hermano, era verano, las dos familias. La cosa es que hicimos lo típico. Estuvimos viendo el entorno, comiendo y llegó la hora de irnos a la cama". Hasta ese momento "estuvimos muy bien pero mi hermano, a la mañana siguiente, se levantó a desayunar con muy mala cara. Le dijimos qué le pasaba y nos dijo que no había podido pegar ojo en toda la noche. Ni él ni su esposa, que no dejaba de sentir ruidos en la habitación y mucho frío y de notar la presencia de algo dentro de la habitación".

"Era como si allí hubiera algo más". Imagino que una presencia que era lo que intentaba decir pero que no quería decir por no asustar. Tú sabes. Le estuvimos diciendo que si era broma, pero nos dijo que no, que de ningún modo. "Era real, que no había podido pegar ojo" decía nuestra testigo. "Nos preocupó mucho porque no era plan de estar mal, así que le dijimos que nos cambiábamos de habitación y resuelto, que nosotros habíamos podido dormir muy bien y que no nos importaba".

Aquella noche "vivimos nosotros, en directo, todo eso". Lo primero fue que "pese a qué hacía un calor horroroso en la habitación hacía muchísimo frío". Luego "sentimos como si algo estuviera andando en la habitación, perfectamente, el movimiento ese que tu sabes que es en el mismo sitio donde tú estás pero que no ves a nada que lo provoque". "Claro, ya estábamos los dos, mi marido y yo, con los ojos como platos y mirando a todos lados", relata. "No se veía nada pero aquellos ruidos eran muy evidentes". Él "me decía a mí que sería de la estructura de la casa, por buscar una explicación racional, pero ni él se lo creía".

Ya el colmo fue cuando "sentimos como algo había allí". Se le escuchaba respirar, una respiración profunda y entonces "vimos como una silueta que se movía". Eso fue suficiente, "nos movimos al salón y al día siguiente nos fuimos". "A mí no me cabe duda que aquello estaba encantado o que tenía un fantasma o algo raro. Fue una experiencia muy fuerte", concluye Cristina.

La zona tiene justificada fama en el turismo en la Sierra así como por la calidad de este tipo de casas victorianas de Minas de Riotinto, enmarcadas en una decoración muy típica. Tienen mucho encanto y comodidades y en esta ocasión también se puede hablar de vivienda encantada.