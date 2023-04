Fenómenos paranormales en una guardería de Huelva

En no pocas ocasiones los niños son protagonistas de fenómenos paranormales y de hechos inverosímiles. Es el caso de una guardería, en Huelva, donde produjeron hechos difíciles de explicar.

La información me llegaba, directamente, de la mano de una de las cuidadoras del centro. Ella me comenzaba a contar lo que había sucedido en su interior:

"José Manuel, yo no le encuentro explicación a lo que nos ha sucedido. Verás, te cuento un poco. Trabajo en una guardería en Huelva de la que soy una de las propietarias. Allí, te puedes imaginar, hay muchos niños de poca edad, todos tienen sus cosas y son adorables. Jamás nos había pasado nada hasta hace unos meses" decía.

Testimonios de lo extraño en la guardería

"Comenzó el curso pasado, el 2021-22, y llegó una nueva hornada de niños y niñas. Todo bien. Pero había uno de ellos que, un día, nos dijo que en la habitación del fondo, el "Office" que tenemos para cambiar a los críos que se ensucian, había "un niño muerto", un "niño manchado de sangre", mira, creímos que había pasado algo y fuimos allí rápidamente pero, como te imaginarás, no había nada. El niño decía que todavía estaba dentro y que había abierto la puerta varias veces. Nos lo tomamos como un amiguito imaginario o algo así, no le dimos mucha importancia pero él niño seguía diciendo eso día tras día" explicaba la cuidadora y copropietaria.

El problema no decrecía con el paso del tiempo "un día la madre vino a la guardería y nos preguntó si al niño le había pasado algo en el "cole" porque no quería venir, porque decía que lloraba y que no quería. Le dijimos que no y fue ella la que nos dijo que "el niño le tiene miedo "al niño muerto" y claro, así como que no le encontraba explicación" y proseguía "sea como fuere le niño dejó su madre de traerlo y lo llevó a otra guardería, cosa que me parece lógico".

Al final del curso se hizo una fiesta de despedida "y una de las madres, una mujer con cierta sensibilidad, nos dijo que "¿Quién es el niño de la habitación del fondo?", le dijimos que no había nadie y ella describió a un niño manchadito y que se asomaba a la puerta. Fuimos y le mostramos la habitación vacía, la mujer cogió sus cosas y dio una excusa para irse, aquello nos hizo que nos pusiéramos un poco en guardia".

Más fenómenos paranormales

"Hicimos una obra en el tiempo que estamos cerrados y uno de los hombre que estaba aquí trabajando vio a un niño al que llegó hasta a llamar, este hombre además, dice, que desde que esta chico ve y escucha cosas y aquel día vio al niño y eso ya nos hizo indagar un poco" confesaba un poco con el recelo propio de quién vive esas experiencias.

"No te vas a creer pero allí el hijo del propietario, pequeño, se ahogó con algo, con un objeto, y murió... La descripción se ajusta a lo que nos han dicho todas las personas que lo han visto" cariacontecida.

"¿Hicisteis algo?" fue mi pregunta y la respuesta fue: "Vino un cura amigo mío y bendijo el local y luego una amiga que hace rituales y nos dijo que no le podía faltar luz en el sitio y, desde entonces, le dejamos una luz encendida", sea como fuere no se vuelto a manifestar.

Fenómenos paranormales, se pueden dudar de ellos o no, pero la realidad, su realidad la conocen bien aquellos que han tenido la oportunidad de vivirla.