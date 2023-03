Sesión de ouija y fenómenos paranormales en un instituto de Huelva

Dicen que no hay "cuartel sin garita fantasma ni colegio donde no se haya hecho una ouija" y puede que sea así o que sólo sea un tópico.

Hace unas semanas un amigo me decía: "¿Me dejas que le de tu teléfono a un compañero, que su hijo tiene un problema de tipo misterioso?", mi respuesta fue afirmativa y a los dos días recibía un mensaje de Whatsapp en el que, textualmente, me decían: "José Manuel, soy José Carlos, tenemos un amigo común, Alex, que me ha dado tú teléfono por el problema de mi hijo". Rápidamente lo identifiqué y le pedí que me explicara lo que le sucedía.

"Hace unas semanas jugó con la ouija en el instituto junto a otros compañeros y desde entonces está que no se siente bien. Lo mejor será que habléis" y así concertamos una video llamada a cuatro: él, junto a los participantes de la ouija y yo mismo.

El chico y sus amigos me decían: "Bueno, encontré una ouija entre las cosas de mi padre y decidí llevarla al colegio. Allí siempre se han contado que pasan cosas raras, y en la tele más o menos hemos visto cómo funciona, así que, durante el recreo, nos quedamos dentro de la clase y nos pusimos a hacerla".

Los chavales no tienen experiencia ninguna en este tipo de prácticas y menos con el mal llamado "juego de la ouija".

Petición de prueba

Otro de ellos me decía: "Uno se quedó en la puerta y tres hicimos la sesión. Al principio todo iba normal, aquello ni se movía ni nada pero, de repente, comenzó a moverse y todos pensamos que era alguno de nosotros quien lo movía. Entre bromas, le preguntamos el nombre. Aquello me parecía una chorrada, pero respondió: "Marta" y le dijimos: "Pues si eres tú por qué no nos das una señal más clara”, y entonces la puerta de la clase se cerró. Pensamos que había sido él [en referencia al amigo que estaba de "vigilante"] el que la había cerrado pero la puerta se abrió y nos dijo: "¿Por qué habéis cerrado"? Se dio cuenta de que estábamos sentados en las sillas y no habíamos podido ser nosotros”. Pensaron que había sido el viento.Mi testigo siguió narrando lo sucedido: "entonces pedimos otra prueba, y una silla se desplazó como dos metros, de un pupitre a otro, estando por medio el pasillo. Claro, eso hizo que cogiéramos y guardáramos todo y diéramos por concluida la sesión” sin haberla cerrado bien.

Durante la clase de matemáticas pasaron cosas, pues uno de ellos se sintió indispuesto con vómitos -sin haber desayunado- y abandono la clase; otro con mareos... El profesor "nos dijo que si habíamos bebido o fumado algo y le dijimos que no, pero sí le contamos lo de la ouija y lo que había salido. Entonces él nos dijo que con esas cosas no se debe jugar y que "Marta" era un profesora suplente que murió hace tiempo”. “Nos que damos de cuadritos”, finalizaron.

Una vez escuchada la historia les comenté de los peligros de la ouija y la necesidad de tener un conocimiento sobre ello, de cerrar bien las sesiones y que no afectara a la psicología de la persona en un nuevo caso extraño que tiene como escenario un colegio.