Huelva se queda sin cubrir seis plazas MIR en Medicina de Familia y lo "preocupante" son las renuncias de 2023

Huelva contabiliza seis plazas vacantes de Médico Interno Residente (MIR), tras la última sesión ordinaria de adjudicación realizada en el Ministerio de Sanidad. Todas ellas se corresponden con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (Atención Primaria), cinco en el Área Sanitaria Norte y otra en Huelva capital, según confirman a este diario desde el Colegio de Médicos onubense. No obsante, aún está pendiente una segunda vuelta de adjudicación, mecanismo que existe desde la convocatoria de 2022/2023.

En palabras de la presidenta del Colegio de Médicos, Mercedes Ramblado, pueden ser "varias" las causas que expliquen que Medicina de Familia sea el 'patito feo' de las especialidades. Un hecho que no es cosa de Huelva únicamente, pues de las 66 vacantes a nivel nacional, 64 corresponden a dicha especialidad, concentrándose la mitad de las vacantes en Jaén. "El número de plazas en otras especialidades y la búsqueda de especialidades mejor remuneradas y con mayor prestigio social" son las razones que podrían justificar este escenario, a juicio de Ramblado.

"La Atención Primaria no se enseña en las facultades y no se dimensiona su importancia. Hay que tener en cuenta que los médicos de familia se forman en el hospital y en el centro de salud durante cuatro años y adquieren habilidades y conocimientos para el seguimiento de pacientes desde que nacen hasta que mueren", defiende la presidenta, quien considera "necesaria" una planificación "a medio y largo plazo, mejorar la organización y retribuciones y dar valor a una especialidad que va más allá de ser un despacho burocratizado que da paso al nivel hospitalario".

La opinión de Mercedes Ramblado es compartida por el vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Huelva, Joaquín González, que entiende que "los residentes no quieren hacer una especialidad desprestigiada y con condiciones retributivas peores que otras". Es por ello que, según González, "mientras no se mejoren los contratos en Atención Primaria, sobre todo, en zonas de difícil cobertura, de nada vale que sigan aumentando las plazas MIR en Medicina de Familia".

Lo que sí es "preocupante", prosigue el vocal de Primaria, son las renuncias de residentes en la provincia que se decantaron en principio por Medicina de Familia. "De los seis MIR del Área Sanitaria Norte de 2023, dos ya ha renunciado, y de la veintena de Huelva-Costa y Condado-Campiña ya ha habido una renuncia y hay otra profesional que se lo está pensando", lamenta. "Son las malas condiciones que se ofrecen las que terminan alejando a los residentes de esta especialidad", añade.

Otro de los "problemas" que denuncia Joaquín González en la Primaria es que "el 38% de los facultativos de Atención Primaria en Huelva no tienen la especialidad", es decir, "tienen el título de Médico, pero no completaron una residencia en Primaria". "Esto sucede porque no se encuentran especialistas que quieran venir a trabajar en las condiciones que ofrecen", finaliza.

Sobre las vacantes también se ha querido pronunciar el responsable de Sanidad en CSIF, César Cercadillo, quien expone que “el motivo es sencillo y se debe a las malas condiciones laborales y económicas que se ofrecen a los médicos residentes, sin distinción de si su plaza está en una capital o en una zona alejada de los principales núcleos urbanos, en las que existe un especial aislamiento”.

Para CSIF Sanidad, “se trata de un problema añadido a la ya precaria situación de la Atención Primaria en Andalucía, donde el exceso de carga de trabajo, con hasta 40 pacientes por turno para un médico, y la escasez de profesionales en todas las categorías –debido a la escasa cobertura- están aumentando las listas de espera hasta límites inasumibles”. “Si a ello se une la falta de reconocimiento de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, con peores retribuciones que otras especialidades, y la inexistencia de incentivos desde la Administración, no es difícil entender el resultado de esta asignación de plazas MIR del ejercicio 2023-2024”, según sostiene Cercadillo.