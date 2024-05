Abel Gómez: "Hay que ser mucho más competitivos que hasta ahora porque con eso no nos da fuera de casa"

El Recreativo de Huelva, tras la debacle del pasado domingo en el Nuevo Colombino, ya se encuentra preparado para afrontar una nueva final. Abel Gómez pasó por sala de prensa antes de visitar al Intercity (domingo a las 18:00) después de "una semana de trabajo buena".

El técnico del Decano no podrá contar ni con Centurión ni Antoñito y el resto "están todos disponibles con la buena noticia de que recupera a Rahim y a Rubén Serrano, "jugadores importantes para nosotros". El Recre llega "mentalizado de querer cambiar la dinámica sobre todo fuera de casa".

Tras los últimos resultados obtenidos, "el mensaje está claro y es que con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da y tenemos que subir un punto más, sobre todo, a nivel competitivo", apuntó el técnico albiazul. Además de que este domingo afrontarán "un partido totalmente diferente porque vamos a un campo que por el terreno de juego es imposible rasear el balón. "Entonces preparando la semana para el tipo de partido al que vamos a ir, contra el rival que vamos a tener enfrente y, sobre todo, al campo al que nos vamos a tener que adaptar", comentó Abel.

"Un campo en el que es muy complicado rasear el balón, creo que los dos últimos equipos que han ido, Castellón y Córdoba, fueron con la lección muy bien aprendida y se adaptaron muy pronto y muy bien al campo y eso es lo que tenemos que hacer". Los albiazules han de "ser mucho más competitivo para sacar los partidos adelante porque con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da fuera de casa" reconoció el sevillano en la previa del partido con el Intercity.

Abel Gómez asumió que "entiendo perfectamente la situación del entorno, que haya esa cierta desilusión porque fue un resultado que no esperábamos ante el Linares y viendo los números del equipo fuera de casa es lógico que haya gente pues que lo vea muy complicado y difícil, pero nosotros desde dentro tenemos que pelearlo al máximo" incidió. "Tenemos centrarnos en este partido, olvidarnos de lo que haya fuera, otros partidos, otros resultados, los puntos que quedan,...Ahora son estos tres y mentalizarnos para intentar sacarlos adelante y si somos capaces, estoy seguro de que la semana que viene lo veremos todo de otra manera".

Este fin de semana también se enfrentan Real Murcia y Castellón y AD Ceuta- Antequera, pero el Recre primero tiene que hacer sus deberes. "Ya no por los enfrentamientos que hay sino porque al final en esta categoría, nunca se sabe el día que vas a pinchar, entonces lo que hay es que estar centrados, hacer bien tú las cosas bien y sacar los partidos adelante. Hasta ahora en los últimos partidos fuera de casa, eso no lo hemos hecho y tenemos que cambiar esa dinámica" y el técnico confía en que eso se produzca este domingo.

"Esta semana modificaremos cosas, cambiaremos cosas", pero "lo más importante es tener efectividad y ser dominadores de las áreas. Creo que en los últimos resultados no hemos sido dominadores de las áreas, lo hemos sido de área a área pero no en lo otro, entonces al final lo importante es eso, tener efectividad en ataque o intentar tenerla. Dominar mucho más las áreas tanto ofensivo como defensivo y ser mucho más sólidos y más competitivos y, a partir de ahí, intentar sacar los partidos adelante", esa es la fórmula según el técnico del Recreativo.

Será un partido en el que "va a haber muchos duelos, muchas segundas jugadas, muchas disputas, muchas situaciones de área y eso tienes que dominarlo. Si ves los partidos del Intercity en casa, normalmente, son posesiones cortas porque hay muchos errores, muchas situaciones incontrolables con el balón y se producen muchas alternativas entonces lo tenemos que tener planteado". Pero el Recre tendrá que ir "muy mentalizado para este tipo de partidos, porque no creo que haya posesiones muy largas porque en el propio campo te es imposible, no es que tú no quieras, entonces tienes que tener esa capacidad de adaptación".

Abel Gómez también comentó en sala de prensa que "puede haber cambios a nivel de jugadores, de esquema o de situación", al final "tenemos que modificar cosas para intentar ser más competitivos si cabe". Para finalizar, se refirió a Pablo Caballero, quien "ha mejorado mucho, sobre todo, en estas dos últimas semanas, una mejora bastante sustancial. A día de hoy parte con las mismas posibilidades que el resto de poder ser titular y ya después cuántos minutos nos puede dar" finalizó.