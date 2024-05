Rubén Gálvez, protagonista de una tarde muy especial en el Nuevo Colombino

El Nuevo Colombino se vistió de gala este lunes para homenajear a Rubén Gálvez. El guardameta del Decano, que renovó su contrato hasta 2027 el pasado mes de abril, ha sido el protagonista de este emotivo acto en el que ha estado acompañado de sus compañeros y familiares y en el que tuvo una visita muy especial.

El portero de Aracena se mostró con "mucha alegría por seguir en casa" porque "todo ha sido muy fácil". El Recreativo de Huelva "me lo ha puesto fácil porque yo quería y ellos querían así que fue sentarnos y rápidamente se solucionó todo".

Una renovación que "se empezó en abril", "yo tenía ganas y se agradece que el club mostrase ese interés de poder seguir y se hizo bastante rápido" explicó el portero albiazul. Rubén Gálvez que fue sorprendido por todos los porteros de la cantera del Decano recordó como fueron sus inicios como recreativista, "casi no entro en la Ciudad Deportiva porque soy una persona que hasta que no coge confianzas soy muy tímido", pero al final "entré y ha salido todo bastante bien".

La continuidad de Rubén Gálvez también es fruto de la gran temporada que está haciendo. "Estoy contento porque en lo individual me están saliendo bastante bien las cosas desde que llegué en Tercera Federación" comentó. "Estoy muy contento porque tanto el club como la afición siempre me han mostrado su cariño y al final con eso es mucho más fácil trabajar y este año pues están saliendo bien las cosas".

El club de su vida le brinda la oportunidad de continuar vistiendo la camiseta del Recreativo de Huelva. De su larga trayectoria como albiazul, Rubén Gálvez se queda con dos momentos. "El debut que jugamos en casa contra el Córdoba que ganamos 2-1 incluso me metí un gol en propia, mal debut", bromeó. Y también "me quedo con el partido con el Granada B, por la mala situación del club que estábamos obligados a ganar porque se estaba poniendo la cosa bastante fea y tuvimos la fortuna de ganar y fue un momento de mucha alegría pese al momento que atravesaba el club", recordó.

Rubén Gálvez ha vivido varias etapas en el club, "me tocó salir, me tocó un año mirar desde el banquillo pero al final somos profesionales y tenemos que aportar nuestro granito de arena desde donde nos toque". "Ahora, desde que volví, he tenido la oportunidad de jugar y están saliendo las cosas a pedir de boca".

El gato de Aracena también quiso mandar un mensaje de aliento a los porteros de la cantera albiazul que estuvieron presentes en el acto, "te sientes identificado porque yo era hace nada uno de ellos". "Lo mismo son ellos los que están aquí el día de mañana. Les animo a que sigan luchando por sus sueños que muchas veces se cumplen y con creces". Rubén sabe de ello.

La marca Huelva está dejando huella este año en la temporada. "Siempre tiro para la casa, no se tiene que jugar con el DNI, hay que jugar si tus méritos son claro para ello, pero al final si somos de la casa y estamos rindiendo pues mucho mejor y este año somos varios de Huelva y estamos rindiendo a muy buen nivel".