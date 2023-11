El maestro de Huelva Luis Anes es mención honorífica por su trayectoria docente en los premios Educa Abanca

El pasado 15 de noviembre se conocieron los diez finalistas de cada una de las categorías educativas de los Premios Educa Abanca Mejor Docente de España. Además, se le puso nombre a la Mención Honorífica por su trayectoria docente y que pertenece al onubense Luis Alberto Anes Palacios.

Se trata de los premios docentes más prestigiosos a nivel nacional, llamados popularmente "Los Premios Goya de la Educación". Un certamen organizado por la plataforma Educa y que cuenta con la colaboración de Afundación y enmarcados en el anual Congreso Mundial de Educación.

El maestro recogerá el galardón el próximo día 24 de febrero en la Gala del certamen que se celebrará en la Facultad de Educación en A Coruña que se enmarcar como evento final del VII Congreso Mundial de Educación.

Es el colofón a una carrera como docente tan significativa, llena de múltiples galardones y reconocimientos pero, sobre todo, llena del gran afecto de toda la comunidad educativa tanto a nivel nacional como internacional. Además del reconocimiento a su trabajo como docente en el aula, se valora su labor también fuera de ella velando por la calidad educativa tanto en medios de comunicación y redes, publicaciones, formación o conferencias.

Sobre Luis Anes

Es maestro de Lengua Extranjera y Licenciado en Humanidades, ambos por la Universidad de Huelva. Ha recibido premios a su docencia desde todos los sectores de la comunidad educativa como ganador del Premio a Mejor Funcionario en Educación, Huelva (2016), Premio a la Excelencia Docente por Fampa Huelva (2021),

los XX Premios Codapa (2023) a nivel andaluz, o finalista a los I Premios Educa Abanca (2017) a nivel nacional. Curiosamente, el maestro Luis Anes ya fue finalista en la primera edición de los Premios Educa Abanca en el año 2017. A nivel internacional ha traspasado fronteras recibiendo incluso, entre otros galardones, el premio Global Teacher Award (2021).

Además de como maestro, Luis ha traspasado las paredes de su aula convirtiéndose en un nombre reconocido en la sociedad en muchos más ámbitos siendo incluso finalista a los Premios Onubense del Año 2017 en la categoría Educación, Concejal en Huelva capital (2023), electo aunque tuvo que renunciar por los mismos motivos de salud, o recibir el Premio Buena Gente de Huelva 2022.

Los Premios Educa Abanca Mejor Docente de España establecen un total de seis categorías para los distintos niveles y sectores educativos, sumándose en las últimas ediciones esta mención honorífica a la trayectoria docente a nivel individual para quienes ya no están en activo.

Luis ha expresado a través de sus redes sociales su ilusión por el reconocimiento "¡Millones, millones y millones de gracias! No puedo sino estar enormemente emocionado. No podría haber mejor momento que éste. No podrían haber mejores manos que la de mi familia docente".

"Cuando el suelo que está bajo tus pies desaparece, cuando la vida te sacude, revolotea y desorienta de cuanto creías que tenías y eras... Cuando dices y ahora qué, si siempre he querido ser maestro, recibes el cobijo del afecto de tu familia docente recordándote que sigues siendo parte de ella. Fui maestro, soy maestro... y siempre seré maestro. Es una forma de vivir y entender este mundo que gira sin parar", añade.