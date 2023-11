25N en Huelva: La Diputación manifiesta su "condena unánime a la violencia de género"

La Diputación de Huelva se ha unido este viernes a los actos de conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la lectura de un manifiesto en el que muestran su rechazo absoluto y la condena unánime a la violencia de género.

Instituciones y ciudadanía se han dado cita en la lectura institucional del manifiesto de las diputaciones andaluzas, en el que han participado representantes de todas las administraciones, así como la Universidad de Huelva.

No esperaba que él fuese capaz…y la mató es el lema este año, consensuado, al igual que el manifiesto y la campaña por las ocho diputaciones andaluzas, para ofrecer una imagen y un mensaje únicos como forma contundente de rechazo hacia la violencia machista. Una campaña que plantea mensajes directos obtenidos de personas reales que creían que no pasaría nada y luego no fue así, y que interpela a los entornos de las víctimas para implicarles en la importancia de su intervención. Y es que según los datos de esta lacra social, el treinta por ciento de las mujeres no denuncia porque no considera la violencia que sufre lo suficientemente grave, que no merece la pena o que es un hecho puntual.

En la lectura han participado el presidente de la Diputación, David Toscano; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; el delegado del Gobierno de la Junta, Manuel Correa; el concejal de Servicios Sociales, Familias y Accesibilidad, José Manuel Moreno, y la directora de Igualdad de la Universidad de Huelva, Cinta Martos.

Tras el manifiesto, ha tenido lugar una actuación musical de Voyage Project, dúo formado por Vicky Vega y Mario Pousada, que han interpretado temas relacionados con la denuncia de la violencia y el empoderamiento de la mujer, con los que se ha cerrado el acto.