Las rebajas dan una oportunidad para recuperar unas fiestas “desiguales”

Es la hora de las rebajas. Es el turno de incorporar nuevas prendas al armario, de descambiar el regalo del que los Reyes Magos se han equivocado de talla, y de la búsqueda de gangas en rincones de los establecimientos. Además, este año las rebajas de invierno recobran algo de la normalidad que el pasado curso no había debido a las restricciones existentes por la pandemia. Así, en los escaparates de los pequeños comerciantes de Huelva ya se dibujan las promociones y descuentos en favor de los clientes. Estas rebajas llegan tras unas navidades con la variante Ómicron como protagonista.

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, señaló a Huelva Información que las navidades han tenido un "comportamiento muy desigual. Se esperaba con alegría e ilusión porque parecía que ya estábamos saliendo de la pandemia". Y más desde los datos que se manejaban desde la celebración del Black Friday hasta el Puente de la Inmaculada, cuando las ventas "estuvieron muy aceptables. Eso es lo que nos llenó de optimismo y que creíamos que íbamos a tener unas navidades muy diferentes a las del año pasado". Pero una vez que pasó el Puente, en coincidencia con la semana de lluvia y mal tiempo, y la subida de casos de Covid-19, supuso "que las ventas se cayeran por los suelos", recuperándose un poco, pero en días puntuales como 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Desde la patronal regional se cifró una caída de un 30% de ventas con respecto a las navidades de 2019, por lo que unas navidades "bastante flojas".

En cuanto a las rebajas, que ya están sobre la mesa y en escaparates, los pequeños comerciantes afrontan esta campaña con "optimismo". Hay que recordar que el año pasado no existió el efecto rebajas en las calles debido a las restricciones de movilidad, aforo y horarios. Y este año, en el que no hay este tipo de medidas, "tenemos ilusión", y que no hay "otra vez el susto de malas ventas porque ya serían muchos datos económicos en contra nuestra. Llevamos mucho aguantado".

Los descuentos irán hasta el 70%, donde "la calidad es la misma" ya que "es el mismo artículo que te puedes encontrar en octubre. No compramos mercancía para vender en rebajas", apuntó Gemio, quien añadió que los sectores más demandados serán el textil y el calzado, que "han tenido mala venta en navidades. Esperemos que puedan vender y salir adelante de esta mala racha".

La campaña de rebajas permanecerá durante este mes y el que viene, aunque desde 2012 las rebajas se pueden poner en cualquier día del año. Revocar esta Ley es una lucha de los pequeños comerciantes ya que "no podemos mantener 365 días de rebajas".

En cuanto a los deseos para este 2022, el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, subrayó que "se acabe de una vez por todas esta pandemia y estemos hablando de resultados positivos". Y, por otro lado, "que las administraciones nos den voz y voto a la hora de tomar decisiones para el comercio".