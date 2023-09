El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva busca gerente tres meses después de la dimisión de Bonilla

Tres meses después de que José Luis Bonilla dimitiese como gerente del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha sacado la convocatoria pública para cubrir este puesto de trabajo de carácter directivo. Un tiempo que, según han expresado a este diario los sectores sanitarios de los diferentes sindicatos provinciales, "es excesivo para el hospital de referencia en la provincia".

Parte de la plantilla del hospital, según ha podido saber este diario, muestra su "malestar" porque "durante estos tres meses nadie de la Consejería nos ha contactado acerca de la gerencia, de qué necesitamos o de qué queremos. No sabíamos nada de la convocatoria hasta que ha salido". Hasta el momento hay una dirección interina provisional que hace las de gerente desde que Bonilla dimitiese a mediados de junio.

Al respecto, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, explicó a este diario que "se puede tardar ese tiempo cuando un gerente cesa", pero que "cuando sale la convocatoria, en mes o mes y medio esa persona estará ya al frente". Igualmente, especificó, "pueden optar profesionales del hospital Juan Ramón Jiménez o de cualquier otro".

La presentación de solicitudes para la gerencia del centro hospitalario tiene un plazo de 10 días hábiles desde la publicación en el BOJA de este jueves. Los candidatos deberán defender un proyecto técnico de gestión, en el que incluyan algunas líneas estratégicas como el análisis de los recursos humanos y estructurales asignados y las propuestas para su gestión eficiente; los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación; la capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones; y propuestas de mejoras.

Al puesto directivo pueden optar tanto los profesionales A1 como A2, es decir, médicos y enfermeros, algo que desde el sindicato de enfermería Satse "no entendemos", apunta el presidente provincial, Antonio Botello. "Estamos a favor de que una enfermera opte a este puesto, pero no logramos entender que no pueda a otro de carácter intermedio como la dirección de un centro de salud. Es una contradicción importante". Asimismo, prosigue, "creemos que es satisfactorio que salga esta convocatoria porque se ha demorado mucho en el tiempo y necesitamos un gerente con urgencia".

Desde el sindicato CSIF recuerdan que "nunca habíamos esperado tanto para un reemplazo en la gerencia" y "no entendemos el motivo de tanta demora" porque, consideran, "el gerente es el buque insignia del hospital y sin su figura hay muchas limitaciones porque casi todo pasa por sus manos. Necesitamos a alguien en la gerencia ya", expone el delegado en el Juan Ramón Jiménez, Eleuterio Velázquez.

El presidente del Sindicato Médico de Huelva, Javier Méndez, cree "satisfactorio" que se saque una convocatoria pública porque "la elección del candidato será mucho mas transparente y justa, al poder presentarse cualquiera que a si lo decida". Además, añade, "un hospital como el Juan Ramón Jiménez no puede permitirse seguir funcionando con un gerente en funciones. Es de agradecer el esfuerzo de la directora médica que ha asumido esas funciones durante muchos meses, pero es totalmente necesario y apremiante que el hospital vuelva a funcionar con su organigrama directivo y gestor lo antes posible".

Para el secretario general del sindicato provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, Juan José Rodríguez, es de celebrar que "se acabe con esta situación de ausencia y liderazgo en el centro", toda vez que espera "que la persona designada muestre un talante negociador, sea accesible para los representantes del personal y fomente entre su equipo directivo y cargos intermedios una cultura de respeto a las normas y de mejora de las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras".

Por último, el secretario del sector sociosanitario de UGT, Jesús Tormo, se ha mostrado "sorprendido" por la "lentitud" de este recambio, si bien considera que, "pese a que hay temas que no se pueden acometer sin gerente, la labor asistencial se ha mantenido".