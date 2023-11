Guardias Civiles denuncian los daños causado en el calabozo del nuevo juzgado de Ayamonte

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia de Huelva hace unos días, puso en conocimiento del responsable de la Junta de Andalucía en Huelva, la situación en que se encuentra el calabozos del nuevo edificio de los Juzgados de Ayamonte, al considerar que no cumplen con las condiciones impartidas por la Secretaria de Estado para la Seguridad y es totalmente insuficiente para la cantidad de detenidos que se presentan a los tres juzgados existentes en dicho edificio.

Desde la asociación recuerdan que la Instrucción 12/2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, se dicta para alcanzar una protección más eficaz de la integridad física de los detenidos y para facilitar a los agentes encargados de su custodia, unas normas concretas de actuación que permitan garantizar su seguridad y el correcto cumplimiento de su función. Es necesario elaborar un protocolo que amplíe y desarrolle las pautas básicas establecidas y en la línea de las sugerencias emitidas por Órganos Interministeriales relacionados con esta materia y por la Institución del Defensor del Pueblo.

Y la instrucción 11/2015 de la misma Secretaría aprueba la instrucción técnica par el diseño y construcción de áreas de detención. En el Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015 y actualizado en mayo de 2018, se establecen los requisitos de esta zona.

Estos requisitos fueron fijados por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015, y "muchos años después aún siguen una gran parte de las instalaciones sin adaptarse a la normativa y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo".

El nuevo edificio, que se ha puesto en marcha como sede de los Juzgados núm. 4, 5 y 6 de Ayamonte, a pesar de ser nuevo, en relación a la zona de detenidos, no cumple con las medidas reseñadas en estas instrucciones, no tienen celdas para diferenciar mujeres y hombres, así como baños diferenciados, no existen cámaras de seguridad, separación entre los detenidos y los agentes, no existen pulsadores para abrir las puertas, los detenidos y los agentes están en la misma habitación, solo separados por una reja, que tienen que abrir manualmente para pasar al cuarto de baño. "Incluso los asientos para detenidos y agentes no cumplen con la normativa, un despropósito de la zona de detención en un edificio totalmente nuevo, que solo puede traer problemas de agresiones y la utilización de más agentes ante las falta de medidas de seguridad, de hecho las detenidas tienen que esperar en el anterior edificio, con lo que debe existir una custodia en ese edificio y los detenidos en este con la consiguiente custodia por parte de los guardias civiles", han señalado desde AUGC.

"Debido a estas deficiencias y a la construcción en pladur de las paredes, el pasado día 18 una detenida dañó las paredes de la celda dejando la celda inservible hasta su reparación", lo que ya se denunció por esta asociación se ha producido, "el riesgo se demuestra que es evidente y que la falta de seguridad es muy grave, lo que exige una solución inmediata, un calabozo que lleva funcionando muy poco tiempo, no es posible que se construya en esas condiciones y con las paredes de pladur".

A esta asociación le consta el malestar existente entre los guardias civiles y el personal de dichos juzgados y "no entiende como un edificio, nuevo, no cuente al menos con unas instalaciones adaptadas a la legislación vigente y básicas, celdas separadas, baños separados, protección para guardias civiles y detenidos, mobiliario adaptado a la zona de detención, y estos daños producidos deben hacen intervenir de modo urgente a la Junta de Andalucía, para que se construyan unas instalaciones adecuadas, con la debida protección y seguridad para detenidos y guardias civiles".