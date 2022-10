Prevención en la red: Ante la duda no hacer nada y todo queda para siempre

"Ante la duda no aceptes, investígalo un poquito", es uno de los mensajes que lanza la Guardia Civil a tener siempre en cuenta a la hora de hacer compras a través de internet, pero especialmente en la antesala de periodos más propicios como el Black Friday o Navidad.

Además de la investigación de los supuestos delitos en el entorno digital, el Cuerpo realiza también un esfuerzo para evitar que se produzcan. Una labor de prevención que articulan a través del Plan Mayor de Seguridad y el Plan Director destinados a personas de más edad y a los adolescentes, respectivamente.

El Grupo de Información al Ciudadano (GICI) es el encargado de desarrollarlos en Huelva a través de charlas ante este público. Les trasladan pautas concretas de carácter común que se actualizan. Primero, hacen un análisis por si hay circunstancias similares en un área concreta y de ser así, alertan en esa charla de ese peligro que se está reproduciendo y al que deben estar atentos.

Aunque advierten que "ninguna recomendación es fiable al cien por cien", es peor no seguir ninguna. Hacia los jóvenes, recomiendan prudencia con los detalles personales en sus redes sociales, atender sólo llamadas de personas conocidas que tengan en su agenda y reparar en que "todo lo que cuelguen queda para siempre", en relación con el ciberbullying. El trabajo con los adolescentes se complementa además con los padres, a veces no del todo conscientes de los contenidos a los que pueden acceder sus hijos o que éstos mismos comparten.

El peligro de los jóvenes estriba en que al ser nativos digitales suelen adoptar una actitud más confiada ante este entorno que tienen tan interiorizado. Por contra, el desconocimiento es la principal barrera para los mayores, que no quieren renunciar a las oportunidades que les ofrece la tecnología. Pero ojo, "los chollos no existen en internet, nadie regala nada" en un mundo en el que sigue valiendo el refranero español más castizo porque "nadie da duros a cuatro pesetas" y por encima de todo "ante la duda, mejor no hacer nada".

En relación con la prevención, la Guardia Civil recomienda también a los ciudadanos que para realizar las compras las aplicaciones son más seguras que la web, porque éstas pueden ser clonadas. Antes de realizar la compra, es importante asegurarse de que en la dirección aparece una ese (de seguridad) tras http, revisar las condiciones de la empresa que suelen aparecer al final de la página, que exista un teléfono de contacto y mirar las opiniones de otros usuarios en una plataforma distinta.

Sin olvidar que las garantías plenas no existen, no se trata de meter el dinero bajo el colchón ni de dar la espalda a opciones que hacen la vida más cómoda y dan acceso a multitud de opciones de gran utilidad. La clave está en el buen uso con conocimiento previo de lo que un ciudadano se dispone a hacer.