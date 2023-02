Grupos de Huelva, Ayamonte y Bollullos abren la semifinal del concurso

Comienza la fase semifinal del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino con grupos de Huelva, Bollullos Par del Condado y Ayamonte. Tres murgas y dos comparsas pasan por las tablas del Gran Teatro en el inicio de la nueva fase del certamen que se desarrollará hasta el 9 de febrero.

Los embusteros

Modalidad: Murga. Localidad: Ayamonte. Letra: Ángel Sánchez Lucas. Música: Ángel Sánchez Lucas. Tipo: Pinocho.Presentación: Ritmo y muy buena afinación.

Primer pasodoble: Al amor y al desamor, a los amores eternos como son los de los abuelos.Segundo pasodoble: Un pasodoble en plan doble sentido con temas de embutidos para rematar estos en una charcutería.Primer cuplé: Cuplé erótico festivo sobre un encuentro con una china y sus frases preferidas.Segundo cuplé: Siguen con sus fantasías eróticas.Nada nuevo bajo el sol. Creo que hasta aquí han llegado.Popurrí: En la misma línea de preliminares, los componentes de la murga siguen intentando conectar con el personal pero no lo consiguen.

El ejército de Dios

Modalidad: Comparsa. Localidad: Huelva. Letra: Jesús Manuel Perojil Villar. Música: Jesús Manuel Perojil Villar. Tipo: Ángeles del Dios Momo.

Presentación: Los componentes de la comparsa siguen en la misma línea pero aumentando su presencia.Primer pasodoble: Hacen un repaso a todas las formas en que pueden actuar unas manos, pero las que no quieren nunca que usen son los manos de los machistas y abusadores. Gran tema tocado con inteligencia.Segundo pasodoble: Al rey emérito, un repaso en toda regla a todas sus fechorías y actuaciones, salpicando a todos los miembros de la Casa Real. Valiente, muy valiente.Primer cuplé: A las diferentes formas de hacer el amor, ellos se quedan con la más tradicional, dure lo que dure.Segundo cuplé: A todos los que practican los deportes modernos.Popurrí: Quién dijo que no se podía, saben que tienen que apretar pero eso no significa que hay subir tonos, hay que cantar, sólo eso. Tan difícil y tan fácil.

A quién le importa

Modalidad: Murga. Localidad: Bollullos Par del Condado. Letra: Israel Clavijo Valdayo. Música: Israel Clavijo Valdayo. Tipo: Tanatoprácticos.

Presentación: La presentación que realiza esta murga de Bollullos es muy al tipo.Primer pasodoble: Reivindicando su procedencia, si son de Bollullos Par del Condado es Huelva. Letra muy sentida por el agravio que han sentido otros años.Segundo pasodoble: Precioso el segundo pasodoble, a alguien que murió siendo hombre sintiéndose mujer. Ingenio.Cuplés: Al llegar a la tanda de los cuplés, los componentes de la murga bollullera siguen con sus tres minicuplés dentro de uno, graciosos e innovadores.Popurrí: En el popurrí los integrantes de esta murga, los tanatoprácticos, cuentan que no se les queja ninguno de sus clientes.

El sacrificio

Modalidad: Comparsa. Localidad: Bollullos Par del Condado. Letra: Daniel Camacho Cano. Música: Daniel Camacho Cano y Antonio Jesús Arias Domínguez. Tipo: Tipo: Reproducen el ritual del sacrificio de la civilización azteca.Vuelven a repetir esa magnífica puesta en escena.

Primer pasodoble: A los abuelos, letra muy sentida pues todos tenemos a un abuelo para recordar.Segundo pasodoble: Homenaje al centenario del Gran Teatro, santuario del carnaval. Volverán las comparsas a cantar en él. Precioso y original.Primer cuplé: A las molestas llamadas comerciales.Segundo cuplé: Siguen con el mismo tema pero esta vez la llamada es otra.Popurrí: Lo llevan marcado en su repertorio, fuerza y afinación, quizás siguen abusando de los coreados, eso sí, metidos en el tipo y vendiendo el personaje desde que se abren las cortinas. Enorme el aplauso.

Ahora que estamos aquí

Modalidad: Murga. Localidad: Huelva. Letra: Jesús Mariscal Carbón, Raúl Rodríguez Morano e Ignacio Delgado Arroyo. Música: Jesús Manuel Perojil Villar. Tipo: Piratas peregrinos.

Presentación: En la misma línea que el anterior pase, desenfadados y divertidos.Primer pasodoble: Al centenario del Gran Teatro de Huelva, pasodoble emotivo y de gran categoría.Segundo pasodoble: A la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (Fopac) por su manera de montar el concurso y a esos autores que se creen dioses.Primer cuplé: A los videotutoriales.Segundo cuplé: Hacen un auténtico espectáculo de la moda de meter tres cuplés en uno. Empiezan criticados y al final hacen lo mismo, original y de actualidad inmediata.Popurrí: En el popurrí los integrantes de esta murga onubense la vuelven a liar, creo que comprar han comprado las entradas, ahora que los muchachos del jurado los dejen pasar, eso es otra cosa.