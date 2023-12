El Gordo se queda sin cobrar en Huelva capital: toca dos veces pero no se vende

Huelva ha sido una de las afortunadas con el Gordo de la Lotería de Navidad (4.000.000 euros a la serie, 400.000 euros al décimo) Ha caído de manera muy repartida por toda la provincia: Palos de la Frontera, en calle Cristóbal Colón, 22; Lepe, calle Fuente, 90; Ayamonte, calle Ramón y Cajal, 19 y en Huelva capital, en Avenida Cristóbal Colón 111 y Paseo de Independencia, 3-5-7.

Una pena que en Huelva capital en ninguna de las dos administraciones se hayan vendido los primeros premios, a pesar de estar consignados.

En la Administración de Lotería número 16 de Huelva en la Avenida Cristóbal Colón, 'El Colón de Oro', están eufóricos, aunque la alegría podría haber sido mayor. Y es que este 22 de diciembre, han tenido la suerte de consignar un décimo del quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad (57421, con 6.000 euros el décimo), y un décimo del Gordo. Tenían el número 88008 como agraciado del primer premio dotado con 4.000.000 euros a la serie, 400.000 euros al décimo que pudo servir para cumplir los sueños de algún onubense, pero no fue posible.

"Estamos muy contentos e ilusionados porque hemos tenido el número en nuestras manos y ha sido una pena que ningún cliente se haya fijado en él durante estos meses previo al sorte", explica Antonio Castro, responsable de esta administración de Lotería en las Colonias.

Pese a todo, se sienten felices porque recientemente sí han podido repartir suerte, ya que tocó el cupón del Día del Padre el pasado año, dotado con 130.000 euros al número y vendieron una serie. Además, cuenta entre risas, lo más curioso es que hace poco tiempo también repartieron el segundo premio de la Lotería del Jueves, cuyo número fue muy parecido al del Gordo de este año: el 08080.

En cuanto a la zona del Paseo de Independencia, los vecinos de la zona se encuentran conmocionados. Una trabajadora de la cercana heladería Porto Bello, justo enfrente de la administración, asegura a Huelva Información que ayer mismo se pasó a comprar décimos a última hora, pero no tuvo la suerte de comprar el número afortunado: "siento mucha rabia de haber estado tan cerca", asegura. Del salón de juegos próximo a la administración, Raúl asegura también que a pesar de que otros años han confiado en esta administración para comprar los décimos, este año por compromiso habían comprado los boletos en otro lugar. "No nos podemos creer que haya caído el primer premio tan cerca", lamentan. Y lo mismo narran desde la farmacia de esta barriada. "Una pena no llevar el número premiado, a pesar de que nos hemos hecho con varios en esta administración", asegura la propietaria.