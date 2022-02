Germán Girela: "La Ciudad de la Justicia es fundamental para reducir la demora en Huelva"

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, Germán Girela, sigue un itinerario por las diferentes delegaciones sindicales de la comunidad autónoma. Su última parada fue Huelva, una provincia con "precarios medios humanos y materiales" en la Administración de Justicia, con "ratios elevadas y docentes a los que es necesario dignificar" y con un "maltrecho sistema sanitario público". Sobre las referidas cuestiones se centran las principales reivindicaciones del presidente de la central sindical en Andalucía.

-Durante su estancia en Huelva acudió a la Audiencia Provincial para clamar por la precariedad de la Administración de la Justicia en Huelva. ¿Qué aspectos contemplan las peticiones de CSIF?

-El sindicato denuncia la situación que atraviesa la Administración de Justicia de Huelva, tanto por déficit de infraestructuras como de personal, lo cual no conlleva únicamente la sobrecarga y la saturación de los trabajadores, sino que también tiene consecuencias sangrantes para la ciudadanía. En este sentido, cabe destacar que se están fechando señalamientos en los juzgados de cláusulas suelo para 2026 o para 2024 en el caso de los juzgados de los social. También es tremenda la situación de los casos en los juzgados de lo penal, con una media de 5.000 casos anuales repartidos entre las cuatro sedes de Huelva, lo que supone una ratio mucho mayor a la que determina el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (media anual de 600-800). Asimismo, también es importante recalcar que no hay espacios para el alto volumen de vistas.

-Es un escenario que se extrapola también al resto de la provincia.

-Ocurre también en otros municipios, como Moguer, La Palma o Almonte. De hecho, hay que poner de manifiesto que, por ejemplo, los archivos de la capital se están trasladando a Valverde o que los de Ayamonte se están enviando a Sevilla por falta de espacio. Esto deriva en que la agilidad para acudir a estos documentos es mucho menor al estar dispersos entre varios espacios.

-¿Cuál es la opinión al respecto del Consejo General del Poder Judicial?

-Transmite que la situación en Huelva está desbordada. Creemos que esto es inaceptable y, por ello, pedimos a las administraciones que apuesten decididamente por solventar esta situación.

-¿Qué tan importante es la Ciudad de la Justicia para Huelva?

-Es fundamental, pues de esa forma podrían aglutinarse las seis sedes de Huelva capital, tan distantes entre sí. Además, sería importante para inyectar recursos humanos que solventen los problemas de la administración de la justicia. Es un proyecto que lleva años publicitándose y que, como tantos otros sueños, no sabemos cuando van a salir adelante. Por ello, denunciamos la necesidad de reactivar el proyecto, dado que la dispersión de sedes tiene mucho que ver con la demora. Tanto es así, que una Ciudad de la Justicia con los juzgados perfectamente conectados y con los archivos perfectamente ubicados derivaría en un mejor funcionamiento de la Justicia.

-Subraya la importancia de inyectar recursos humanos, ¿se ha ampliado la plantilla en la Justicia en los últimos años?

-Huelva tiene la circunstancia de que presenta la misma plantilla que hace 25 años, unos 550 trabajadores. No podemos administrar el actual volumen de litigios con plantillas que no se amplían desde hace bastante tiempo. Además, conviene apuntar que los empleados públicos no trabajan en las mejores condiciones, pues las sedes son muy deficitarias en cuanto a instalaciones se refiere. Esto repercute en que la Justicia sea más lenta, algo que no merecen los ciudadanos ni los trabajadores.

-La Sanidad centra otra de las principales reivindicaciones de CSIF.

-Efectivamente. Es inasumible el escenario sanitario en Huelva, sobre todo, por el déficit tan importante de profesionales, algo que se ha puesto de relieve con la pandemia, si bien es un problema que viene de años atrás. Por ello, nos sorprendió mucho que, de los 8.000 contratos en apoyo al Covid-19, 8.000 no fueran renovados. La sexta ola ha hecho que el escenario sanitario colapse y la administración, a base de parches, implanta mecanismos para contrarrestar los efectos de la pandemia, aunque estos seguramente no solventen el problema porque no van a la raíz del mismo. Así, pusieron en marcha el plan de regeneración de la Atención Primaria, el de refuerzo o la consulta de primera acogida, parches que no alivian la sobrecarga de trabajo de unos sanitarios que están exhaustos.

-¿Tenemos médicos y enfermeros suficientes para contratar?

-Es cierto que no es fácil encontrar profesionales, sobre todo, médicos facultativos, pero no es menos cierto que la administración no pone de su parte para que los sanitarios no emigren a otros países o comunidades en busca de mejores contratos. Hay un porcentaje muy importante de médicos que se jubilarán de aquí a diez años y la administración tiene que inyectar profesionales a través de contratos atractivos y equiparados al resto de comunidades autónomas. En este sentido, me gustaría destacar que tenemos en estudio un dato procedente de Granada que refleja que solo el 10% de los médicos de familia formados en Andalucía se quedan en la autonomía. Formamos profesionales muy cualificados, pero la mayoría se van fuera y en eso tiene que reflexionar la administración.

-Entre las mejoras laborales que reclamáis para los sanitarios figuran también las relativas a la carrera profesional.

-El cumplimiento de la carrera profesional para todos los sanitarios está centrando nuestras últimas movilizaciones y seguiremos movilizándonos por ello mientras no se cumplan los compromisos adquiridos y mientras no se transformen los aplausos en mejoras laborales.

-En los últimos días CSIF también ha protagonizado concentraciones por los docentes. ¿Cuál es la situación actual de la Educación en Huelva?

-Uno de los principales problemas tiene que ver con la ratio, un tema muy engañoso. La administración dice que la ratio está por debajo de la norma, pero se contemplan localidades alejadas de las grandes capitales con ratios muy reducidas y eso no nos vale. Las capitales de provincia tienen ratios por encima de lo permitido o muy ajustadas a ello y, para una educación de calidad, es importante bajar la ratio. Además, considero que hay que dignificar la profesión docente. Tenemos el compromiso de la administración de equiparar salarios con otras comunidades, los cuales aún no se han cumplido. Por último, creo que los profesores pasan mucho tiempo con la burocracia y dejan de estar con los alumnos para estar continuamente rellenando papeles.

-¿Cómo valora el crecimiento del sindicato?

-No teníamos expectativas de crecer tanto como lo hemos hecho, pero hemos conseguido aumentar nuestros afiliados gracias a que estamos al pie del cañón reclamando los derechos de los trabajadores. En Huelva hemos crecido un 20% en el último año. Además, también contamos con más afiliados, dado que nuestro modelo de sindicalismo profesional e independiente atrae cada vez más a empresas privadas pese a que siempre hemos sido el sindicato de cabecera de los empleados públicos.