García Longoria solicita su baja en el PP por “motivos personales”

Guillermo García Longoria ha solicitado hoy su baja al Partido Popular por “motivos personales”. Lo ha hecho “consciente de que en la vida hay que cerrar etapas y hoy la mía en el PP se cierra”.

De este modo, el que fuera parlamentario andaluz por Huelva en la pasada legislatura ha comunicado a la dirección nacional del que ha sido su partido desde el año 2000 su marcha “desde el respeto y el agradecimiento por haber tenido la oportunidad de luchar por mi tierra que es el fin último que todo político debe tener”.

“Siempre he tenido claro que hay que deberse a la gente por encima de las siglas y eso he intentado que marcase mi acción política. El amor a mi ciudad y a mi provincia es lo que siempre me ha movido”, señala García Longoria.