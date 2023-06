Gabriel Cruz presidirá el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha determinado que Gabriel Cruz sea el presidente del nuevo equipo. De este modo, el que fuera alcalde de la capital durante los últimos ocho años y candidato a la reelección en las pasadas elecciones municipales y que ahora encabeza la lista al Congreso para el 23J, compaginará su labor de diputado a Cortes con la presidencia del Grupo Socialista.

Francisco Baluffo será el portavoz de la oposición y María Teresa Flores, viceportavoz. De este modo ha quedado constituido el equipo y dejado claras las funciones que tendrá cada cual en los próximos cuatro años. Los socialistas dicen sentirse muy satisfechos de la labor de gobierno que han ejercido durante los dos últimos mandatos, donde han sido protagonistas de una “gran transformación de la ciudad, que presenta una imagen viva y moderna, gracias a una gestión responsable y a una acción en todas las áreas en las que se ha dividido el gobierno que ha hecho que Huelva haya prosperado en todos los sentidos”, ha comentado Cruz.

Gabriel Cruz ha señalado que “las múltiples obras que están en marcha y que se terminarán en los próximos meses van a dar todavía más realce a la fisonomía de una ciudad que merecía cambios a mejor y donde gestión cultural, de ocio y de dinamización de los barrios ha propiciado que Huelva tenga hoy un prestigio como ciudad atractiva y apetecible para vivir y para visitar”. Los onubenses “saben muy bien quién ha estado al lado de la gente y quienes han luchado de manera intensa para que cada onubense se sienta de Huelva, sienta verdadera identidad, viva en el barrio que viva”.

El Grupo Municipal Socialista “va a trabajar como siempre, con entusiasmo y con un profundo aprecio por esta ciudad, porque, sin duda, dentro de cuatro años, nos proponemos volver al Gobierno y seguir lo que hemos empezado. Estamos seguros -ha señalado el portavoz- de que los onubenses nos van a echar de menos y también queremos dejar claro que vamos a hacer una oposición responsable. No diremos que no a lo que consideremos que sea bueno para nuestra ciudad, pero también estaremos muy atentos para que no se retroceda en nada y se mantenga el pulso de una ciudad que ha despegado por fin en los últimos años”.