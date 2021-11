Gabriel Cruz confirma que luchará por la secretaría provincial del PSOE de Huelva

El alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz, ha presentado de manera formal su candidatura a la secretaría provincial del PSOE de Huelva. Cruz ya había anunciado hace días su intención de optar al liderazgo de su partido y a última hora de la mañana acudió rodeado por compañeros de partido entre los que destacaban la subdelegada del Gobierno Manuela Parralo o los alcaldes de Jabugo y Puebla de Guzmán a entregar su documentación.

Cruz se medirá el fin de semana del 20 y 21 de noviembre a la presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, en el congreso provincial. El alcalde de la capital ha defendido que su proyecto llega "cargado de ilusión, esperanza y determinación. Estamos ante una oportunidad de reforzar el proyecto socialista. No es mi proyecto, sino el que sale del congreso federal y regional. Queremos contribuir desde la unidad y la cohesión".

Ha hecho especial hincapié en la unidad para "ganar el gobierno de Andalucía y reforzar el de España". No ha ocultado el regidor de la capital que "en los últimos dos años o año y medio la imagen que ha dado el partido es de desajuste y división. Necesitamos la unidad de todos. Sumando todos multiplicamos. Es el objetivo porque la sociedad nos necesita. Tenemos que pensar en los compañeros que en cada municipio trabajan por los ciudanos de Huelva, por la igualdad, la justicia, el desarrollo y el progreso. El trabajo de todos debe formar parte del objetivo común que es el Partido Socialista".

Huelva será la única provincia en la que habrá dos candidaturas. Cruz defiende que "no me presento contra nadie. Me ofrezco a liderar el proyecto y será la militancia la que decida. Respeto total a las diversas opiniones pero convencido que siempre convergen en lo mejor del proyecto socialista común para hacer una provincia mejor". Sobre la candidatura de Limón insiste en que "no son compañeros en trincheras diferentes, sino un proyecto común que es hacia donde tenemos que volcar nuestros esfuerzos". El alcalde de la capital defiende además su respaldo en la provincia porque "me siento fuerte en la provincia como fuerte es el partido".

Acerca del papel del secretario general regional, Juan Espadas, el alcalde de la capital se siente "respaldado" porque "mi secretario general respalda a todos los militantes. Hemos compartido muchos espacios como responsables de gobiernos municipales y fui delegado de vivienda cuando era consejero. Ha expresado públicamente que no moverá ni una ceja y me siento tan respaldado como lo debe estar la presidenta de la Diputación".