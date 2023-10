Gabriel Cruz critica "la gestión del postureo de la Junta por no ejecutar el 70% del presupuesto del 2023"

El vicesecretario general del PSOE de Huelva y diputado nacional, Gabriel Cruz, ha criticado este jueves "la gestión del postureo" y de "venta de humo del Gobierno de Juanma Moreno" que "pinta cosas en un presupuesto que no tiene la voluntad política de llevar a cabo, pero que, al presentar las cuentas de la comunidad autónoma andaluza, da por hecho que es una realidad y no es verdad", toda vez que ha señalado que, en Huelva, "se ha dejado de ejecutar el 70% del presupuesto de 2023".

Así lo ha manifestado Cruz en rueda de prensa, en la que ha incidido en que en la provincia de Huelva "se ha dejado de gastar el 70% del dinero destinado a inversiones, de todo lo que se dijo que se iba a llevar a cabo", por lo que "se ha perdido".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que en infraestructuras hídricas la Junta "solo se ha ejecutado el 30%", apuntando, además, que se habla "en términos contables comprometido a la obligación y pago de las certificaciones", porque "en obras ha sido menos aún", algo que ha lamentado, ya que "sabemos que tenemos muchos problemas con el abastecimiento del agua, con cortes de suministro en muchos pueblos y comarcas", que, además, "repercute directamente también en un sector tan clave e importante para Huelva como es la agricultura".

"Son datos muy similares a lo que ocurre con las cifras globales, un 28% de ejecución y, por lo tanto, un 72% que se deja de ejecutar, de gastar y se pierde el compromiso. Porque no se trata ya de perder el dinero, sino de que lo que se iba a hacer ya no se hace. Luego uno coge cualquier carretera y están todas bacheadas, todas descuidadas", ha manifestado antes de señalar, como otro ejemplo de esa "falta de ejecución", las obras "en los edificios del Banco de España o Hacienda, en Huelva capital, entre otras".

En este punto, ha reseñado que hay "casos que son clamorosos", como "el dinero que se destina a políticas de vivienda" que "durante muchos años se han mantenido congeladas en torno a unos 300 millones de presupuestos para toda la comunidad autónoma", pero "se produjo una duplicación del presupuesto en torno a 600, fundamentado principalmente en las aportaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que pasó de poner 40 millones de euros en Andalucía a poner 350 millones de euros.

Cruz ha explicado que para vivienda "el Estado aporta 350 millones, la Junta 200 millones y el resto procede de la Unión Europea", pero "el Gobierno de Andalucía, de la parte más importante, la del Gobierno de España, solamente empleó en 2022 el 17% y dejó más del 80% por ejecutar", mientras que "en 2023 la ejecución ha llegado a un ridículo 7%". "Más del 90% de los 350 millones que el Gobierno de España destina a vivienda para Andalucía no se ejecuta", ha subrayado.

"Insisto, ya no es que se pierda, es que no se hace, no se materializa. Claro, por ello, no nos sorprende que no se hayan gestionado las ayudas al bono joven de alquiler, con 17.000 solicitantes en Andalucía. Y ayer escuché en el pleno del Ayuntamiento de Huelva, hablando precisamente de jóvenes y del bono y de vivienda, que se habían atendido 2.000 de 17.000. Eso da idea de cuál es la capacidad de gestión y, sobre todo, la voluntad política de gestionar los recursos y de atender las necesidades y de prestar servicios a la ciudadanía andaluza", ha manifestado.

Por ello, el vicesecretario general del PSOE de Huelva y diputado nacional considera que son datos "que hay que desenmascarar", toda vez que ha hecho hincapié en que este gobierno de la Junta, "mientras sea el gobierno de los andaluces, tiene una responsabilidad con Andalucía, con Huelva y con los ciudadanos". "Y no la cumple. Son datos demoledores", ha afirmado.

"Que en inversiones estemos en un nivel de ejecución del 28% es clamoroso, y lo es aún más que no sea capaz de gastar más del 7% de 350 millones de euros que aporta el Gobierno de España, pero luego gastan en torno al 50% de los fondos que pone la Junta de Andalucía porque son los gastos corrientes. Hay una inacción política total. Eso sí, Moreno va a Barcelona y a Madrid, a salir en los medios, pero a gestionar y ejercer como presidente de la Junta de Andalucía ni está ni se le espera", ha enfatizado Cruz.

Finalmente, ha explicado que estamos "en un momento clave", ya que los presupuestos son una herramienta fundamental y esencial y tenemos la tentación siempre de esperar esa presentación de los presupuestos generales de la administración autonómica para saber dónde va a ir el dinero, pero el dinero va a los mismos sitios desde hace muchos años y nunca termina de ponerse en marcha" y "ahí aparecen las inversiones, todo aquello que se va a hacer, que es necesario para seguir funcionando, para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos".

"Por eso es muy importante ver al final del ejercicio qué se ha hecho de verdad, de lo que se decía que se iba a hacer, porque tenemos, sobre todo en Huelva, mucha experiencia en ver partidas presupuestarias, en ver pintadas cantidades destinadas a determinados proyectos que nunca llegan y están presupuestados", ha concluido.