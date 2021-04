Gabriel Cruz: “El Recre no corre ningún riesgo de desaparición, aunque la temporada es un desastre”

El Recre se encuentra en el peor momento deportivo de su historia. Jugará al menos en la cuarta división del fútbol nacional si no consuma la debacle con la caída a la quinta. El alcalde, como representante del accionista mayoritario que es el Ayuntamiento, reconoce el “desastre” sobre el césped y sostiene su compromiso con el futuro del club “sea en la categoría que sea”.

–¿Cómo valora la situación actual del Recre?

–En el aspecto institucional y económico crece a pasos agigantados, en la senda que todos queremos para garantizar su supervivencia desde la estabilidad. Ya están las cuentas presentadas hasta la 18/19 y la 19/20 también se presentarán en mayo para abrir la hoja registral. Esas cuentas presentarán una reducción del patrimonio neto negativo y unos números mucho más equilibrados. Pero desde el punto de vista deportivo la temporada es un auténtico desastre. Llevo siguiendo al Recre desde el 74 y no he conocido una liga tan desesperante.

–El Decano atraviesa su peor momento deportivo de la historia. Ha fallado cuando no podía hacerlo.

–Era una campaña perversa por el formato. Al principio solo piensas en la PRO cuando en realidad era un año muy peligroso porque tienes la posibilidad de subir un escalón o bajar dos. Más de la mitad de la Segunda B estaba condenada a bajar como mínimo una categoría. No tiene ningún sentido, pero aparte de eso era la temporada en la que no se podía fallar.

–El formato no es excusa.

–Para nada puede serlo. El Recreativo de Huelva no comienza la liga pensando en ver si en la segunda fase puede meterse en la una u otra categoría, sino con el objetivo de estar en la PRO y jugar la liguilla de ascenso. Es cierto que más allá de los fallos de planificación que se puedan cometer hay factores que no se pueden controlar, pero lo cierto es que nuestro objetivo claro y evidente era estar en la PRO y no se ha cubierto.

–¿Comprende la indignación de la afición?

–¿No va a estar enfadada la afición del Recre? Pues claro que lo entiendo. Es una muestra de identidad y sentimiento. Nos duele mucho. Comparto la frustración de los recreativistas. No solo no vamos a conseguir los objetivos sino que vamos camino de los antiobjetivos unido a la sensación de sufrimiento e impotencia permanente durante todo el año. No es excusa el formato, ni las dinámicas deportivas. La temporada ha sido un auténtico desastre.

–¿El abonado Gabriel Cruz piensa lo mismo que el alcalde?

–Opina lo mismo, pero el alcalde está empeñado en una responsabilidad clave. Con los resultados en la mano el enfado es importante porque los resultados deportivos lo tapan todo, pero Gabriel Cruz alcalde está comprometido en la salvación del club. No olvido que en 2016 estábamos condenados a desaparecer, a desaparecer de verdad. Era el final. Luego ya vinieron escenarios de riesgo, pero nunca estuvo tan cerca la desaparición como en 2016… Vacío institucional, deudas, bloqueo de Hacienda, imposible inyectar liquidez, nadie quería acercarse pero creímos. Como alcalde estoy obligado a pensar en las dos facetas, pero a nivel personal pienso como cualquier abonado de la temporada.

–¿Hay riesgo de desaparición?

–El Recreativo no va a desaparecer nunca. Mientras dependa de este alcalde no va a morir juegue en la categoría que categoría. Mientras seguiremos en el proceso de estabilización. Se ha disminuido la deuda, reducido el patrimonio neto negativo, se ha pagado a los extrabajadores, a Krypteia, cumplido con Eurosamop y el convenio con Hacienda será la única deuda que tenga el club junto a la del Ayuntamiento dentro de dos años.

–¿Seguirá el Ayuntamiento respaldando al Recreativo en la cuarta o la quinta categoría nacional?

–El Ayuntamiento seguirá respondiendo como socio mayoritario, como protector de una seña de identidad de la ciudad y porque además es un BIC protegido que nos obliga a ello.

–Mientras esté lejos de la LFP supone un déficit anual de casi dos millones de euros, según el informe de Alcabala Auditores. La próxima temporada estará incluso a más distancia de la LFP. ¿Es sostenible?

–Hay que zanjar ese debate. El Recre no es seña de identidad según vaya deportivamente. Lo es por sí mismo y además es BIC y eso nos obliga a su protección. Posee un significado hondo en todos los onubenses. Lo apoyaremos como hacemos con cualquier otra empresa pública y sea la categoría que sea.

–¿Está el club peor que en 2016?

–Quien dice eso no conoce en profundidad ni la situación actual ni la de 2016. Estamos soportando una situación deportiva dantesca, pero si la sufrimos es porque seguimos compitiendo. En 2016 estábamos condenados a desaparecer. Esta jornada jugamos de nuevo con el Recreativo Granada con la certeza que no es el último partido de la historia. En 2016 pensamos que lo era. Deportivamente es un año desastroso.

–El Ayuntamiento anunció hace unas semanas una reestructuración de la entidad. ¿Cómo se traduce todo eso?

–Son unos primeros pasos en un camino hacia la profesionalización. Cuando entramos en el club nadie quería hacerlo. Hemos tenido que recuperar la credibilidad como institución mientras avanzábamos. Ahora se crea la figura de un consejero delegado que asuma toda la responsabilidad de la gestión, una renovación completa del consejo y a partir de ahí todas las decisiones correspondientes en la parcela deportiva para construir un proyecto sólido que dote de personalidad propia al club también en su propuesta deportiva que nos evite cambiar cada año la plantilla completa, empezar siempre de cero y poder trazar un plan para volver pronto donde nos corresponde.

–¿Son posibles los aires nuevos con rostros viejos?

–Se están produciendo cambios. El consejo será renovado. Estamos en ese proceso.

–¿Cómo es posible reactivar al recreativismo después de semejante palo?

–Por encima de todo está el escudo, la bandera y la camiseta. Ninguno de nosotros estábamos hace 132 años y no estaremos dentro de otros 132, pero el club estará ahí y la afición a su lado. Palo tras palo como esta temporada es muy duro. El Recre en esta categoría no se puede ser uno más. El recreativismo no ha abandonado nunca a su club por mucho que nos enfademos con los resultados.

–¿Por qué no ha ido al palco esta temporada?

–Fui al primer partido. Si hay restricciones para el resto de aficionados no voy a tener un trato preferente. Soy un abonado que si voy al palco es por una cuestión institucional.

–Precisamente esta jornada hay un asiento vacío más en el palco. ¿Entiende la decisión de Manolo Zambrano?

–Es muy duro y más cuando te duele. Cuando Manolo entra como presidente nadie quería ocupar ese cargo. Se recibían cartas de las administraciones con reclamaciones patrimoniales. En octubre de 2016 entraron 10 y en diciembre se fueron varios. Hay que ser muy recreativista para estar ahí, para jugarse todo lo que se han jugado los que dieron el paso al frente. Manolo ha entendido que su etapa ya terminó. Estoy convencido que si entendiera que la viabilidad del club está comprometida seguiría al frente a pesar del desgaste.

–¿Ha hablado con él?

–Sí. A Manolo Zambrano se le debe mucho en Huelva. Ningún recreativista puede estar feliz con la temporada. Producto de esa frustración que tenemos todos llegan algunas de las críticas que ha recibido. La impotencia que nos genera el rendimiento del equipo nos hace buscar culpables. Quienes llevamos un intenso sufrimiento en otras parcelas desde hace 5 años valoramos todo.

–¿Si en Segunda B quedaron desiertos los procesos de venta o bien las empresas que concurrieron no cumplieron los requisitos, en la nueva realidad deportiva es realista plantear una venta?

–El proceso de venta tiene mucho más que ver con la situación económica e institucional que con la deportiva. Es curioso. Me he sentado con más de 40 interesados en el club y se ve una evolución. Según pasa el tiempo y la realidad económica mejora también lo hace la seriedad de quienes preguntan. Al principio que todo era un caos solo aparecían especuladores que querían el club a coste cero, que no tenían papeles, garantías ni avales de ningún tipo y que iban a arreglarlo todo sin decir cómo. Seguimos atendiendo interesados. En Segunda se vende con facilidad y en otras categorías puede ser. Si fuera inversor no iría por otro club en España por las posibilidades de crecimiento y el plus que puede darte el decanato.

–¿Se plantea la posibilidad de consolidar la propiedad municipal de forma indefinida?

–En su día dije y no se me entendió que no íbamos a volver a abrir un proceso de venta para evitar la tensión a la que eso somete al club, pero no que no escuchásemos a interesados. Primero hay que amarrar una serie de condiciones, con garantías y una base sobre los interesados para dar el paso. Luego se abre un concurso público al que pueda presentarse cualquiera.

–¿Cómo debe ser ese nuevo modelo de gestión?

–Profesional, clarificar los aspectos técnico-jurídicos-económicos para culminar la estabilización. En lo deportivo hay que construir un proyecto reconocible, sólido sin la necesidad de borrar todo cada año para poder crecer temporada a temporada. En la senda en la que estamos hay que mirar el aspecto deportivo con otros ojos, con pasos firmes.

-¿A quién renovaría?

–Tengo opinión como aficionado, pero la conformación de las plantillas hay que hacerla con criterios profesionales. Si preguntamos a la afición después de un año tan duro no renueva ni el conductor del autobús. Se trata de tener un proyecto deportivo seguro, fuerte y en el que sepamos cómo funciona la estructura que sea donde se tomen las decisiones. Los aficionados sufrimos y disfrutamos.

–¿Quién será el próximo presidente?

–Estamos en el proceso de contactar con las personas para conformar un consejo acorde a las nuevas necesidades del Recre.

–¿Cuesta trabajo convencer?

–Siempre, porque implica una responsabilidad, tomar decisiones, sufrir y pasarlo mal sea cual sea el resultado final. Sin embargo, ser el presidente del Recre es un reto precioso para cualquier onubense.

–¿Será el Ayuntamiento más activo en el control del club?

–Recuperar al club en la medida que lo hemos hecho es muy difícil. Se ha enderezado y en todo lo que le pueda afectar estaremos muy encima.

–Hace más de un año que el Recre presentó en este mismo Ayuntamiento un cambio de estatutos para habilitar la participación de la afición. Cada auditoría reconoce la deuda de casi 900.000 euros con Líberos del Decano. ¿Será una realidad su constitución como herramienta participativa?

–El proyecto debe estar enfocado en transformar al menos a nivel espiritual al Recre de una sociedad anónima a un club. Hemos resuelto una situación económica y societaria kafkiana tras la cual es importante que el Recreativo de Huelva recupere ese sabor a club. El consejo de administración tiene el trabajo por delante. Debe hacerse.

–¿En qué estado se encuentra el litigio por la expropiación? ¿Hay alguna posibilidad de que Pablo Comas recupere el control?

–Todas las decisiones que pasan por una sentencia judicial está en manos de un juez. La expropiación se hizo con argumentos suficientes. Se hizo tras una junta de accionistas en la que se explicitó el abandono de la propiedad anterior, con un vacío de poder evidente, con la hoja registral cerrada, con impagos sostenidos que provocó una campaña de salvación para atender las necesidades mínimas, el colapso por los embargos… La desaparición era segura. El club es un BIC que hay que proteger de ahí que se intervino por vía expropiatoria acorde a la legalidad. Estamos tranquilos porque cinco años después competimos aunque sea de forma nefasta como el último año y lo seguiremos haciendo.

–Si vuelve la vista atrás, ¿qué cambiaría?

–Momentos puntuales por el aprendizaje que hemos adquirido. Cuando ya han pasado las cosas es muy fácil evaluar. Hoy a nivel deportivo seguro que todos cambiábamos nuestra plantilla por la del Algeciras, pero en julio ninguno lo hacía.

–Hasta ahora los tribunales han dado más malas noticias que buenas. ¿Espera alguna alegría?

–Solo espero que se haga justicia con el Recreativo.