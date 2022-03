Freshuelva dice que el sector "podría tener problemas" de stock de envases "en los próximos días"

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, ha señalado que las empresas del sector de los frutos rojos "podrían tener problemas" en los próximos días con las existencias de los envases y los embalajes "para meter las frutas en sus correspondientes tarrinas y enviarlas a los mercados", debido a que con el paro del transporte "se están terminando las reservas" que tienen en la provincia" al "llegar con mucho retraso" o "no llegar".

Domínguez ha apuntado que "hay días que no llegan" estos productos, así como ha explicado que hay empresas que fabrican el cartón y las tarrinas que "han tenido que parar su producción" al "no tener materia prima". "Esto es una cadena y, por tanto, no legan los envases", ha enfatizado, al tiempo que ha añadido que, a esto, se une "el incremento de los costes de estos embalajes".

En este sentido, ha explicado que este stock "se está agotando" y "hay empresas que están por debajo del mínimo", por lo que "si esta circunstancia se da, se sacará la mercancía que se pueda y el resto habrá que dejarla en el campo tirada" porque, ha recordado, el fruto rojo "es un producto perecedero" y considera que "cuando se llegue a ese extremo habrá que racionar la mercancía que saldría y desprenderse de otra".

En este punto, ha manifestado que esperan que "con las negociaciones" y de las reuniones que el Gobierno va a mantener con responsables de la Unión Europea, "salgan medidas que permitan que no se paralice más el transporte por carretera en España y se pueda seguir produciendo y elaborando los envases y productos porque, sino, va haber problemas en el sector".

Finalmente, con respecto a la salida de la mercancía, ha explicado que "está saliendo", aunque "a algunas zonas llegan con más retraso", toda vez que ha indicado que estos retrasos se están dando "más en la distribución en España que cuando se pasa la frontera" como por ejemplo en los Merca, porque "una vez fuera se puede distribuir sin problema" en los países europeos. -