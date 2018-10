Fomento se 'olvida' de Huelva en la presentación de su modelo ferroviario

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, presentó el pasado miércoles su modelo ferroviario. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, realizó lo que el propio Ministerio calificó como "una apuesta firme por un transporte y un ferrocarril sostenible en sus diferentes vertientes, ya sea para viajeros en Alta Velocidad, larga distancia, media distancia o cercanías, así como para mercancías y mostró la voluntad del mismo por seguir mejorando en la prestación de los servicios a los usuarios". El ministro afirmó también que para él es "casi un empeño personal la reivindicación de la movilidad como un derecho social que debemos tener siempre presente en el imaginario de una sociedad avanzada, incorporándolo al corpus de derechos básicos".

No se esperaba inversión alguna en el trazado de Alta Velocidad, toda vez que el estudio informativo que fue presentado en fecha el pasado 25 de julio, se encuentra en periodo de resolución de las alegaciones presentadas al mismo y, en efecto, no las hubo. Los más de 1.100 millones en los que se estima el coste de la línea, la hacen muy lejana en el tiempo, con la única tabla de salvación para Huelva de la inclusión en el Corredor Atlántico que permitirá acceder a los fondos financieros de la Unión Europea a partir del año 2021, aunque en el horizonte temporal que se maneja por parte de los responsables de la misma, no se contempla ninguna fecha anterior al año 2030.

De las ocho líneas de media distancia en las que se invertirá no hay ni una que afecte a Huelva

En el caso de la media distancia, en la que Huelva tiene mucho que decir, especialmente después de meses en los que las incidencias en las líneas que la unen con Sevilla o con Madrid a través de Extremadura han sufrido constantes incidentes en ambas direcciones, el ministro señaló que "se produce un crecimiento de los servicios, aunque más moderado, del 1,5% en 2017 respecto a 2016" e informó de las mejoras que se irán acometiendo en la red convencional en distintos tramos de la misma. De una manera específica concretó que las mismas se van a centrar en los siguientes: Bobadilla-Algeciras, Granada-Almería, Sagunto-Teruel-Zaragoza, Palencia-Santander, Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro, Mérida-Puertollano, Grañena-Jaén o la Variante de Camarillas. Ninguna referencia a Huelva en ninguna de las dos conexiones, ni con Sevilla, ni con Extremadura.

Y eso que momentos antes, siempre según fuentes del Ministerio, Ábalos destacó que "la nueva política de infraestructuras y transporte del Gobierno de España debe estar centrada en la seguridad, priorizando la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras; el derecho a la movilidad de las personas y la máxima contribución al crecimiento económico. En definitiva, las infraestructuras deben estar pensadas para dar un servicio público y dejar de pensar en ellas como un fin en sí mismas".

Nada parece haber quedado de la reunión que mantuvieron el pasado 6 de julio el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz y el presidente de la Diputación Ignacio Caraballo. Volverán a verse mañana, en un intento por conseguir algún tipo de compromiso, no ya en nuevas inversiones para una línea que languidece y que aleja a las dos capitales, sino en algún tipo de mejoras en unos convoyes y unos viajes con constantes retrasos que renuncian a la principal característica del ferrocarril, es decir, el saber cuándo se llega al destino sin tener en cuenta los atascos en las carreteras. Al menos en lo que se refiere a Huelva, además de la falta de comodidad, no existe la certeza de que se llegue al destino, algo que ha sido repetidamente denunciado por los empresarios, especialmente los del sector del turismo.